Cierre de listas: la grilla de candidatos a diputados nacionales por la Provincia

A la medianoche venció el plazo para presentar las listas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El cierre de listas de las elecciones legislativas nacionales quedó formalmente definido y ya se conocen los nombres de los principales candidatos a senadores y diputados que competirán en todo el país el próximo 26 de octubre.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38 por ciento del padrón nacional, todas las miradas estarán puestas en la pulseada política entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

El peronismo-kirchnerismo estará representado por Jorge Taiana, exministro de Defensa, como cabeza de una nómina que tendrá entre los primeros lugares a Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta.

Por el lado de los libertarios el primero de la lista será el economista José Luis Espert, a quien acompañarán Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Por fuera de la polarización, también participarán en los comicios el exministro Florencio Randazzo (Provincias Unidas), el exembajador Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur), el economista Roberto Cachanovsky (Unión Liberal) y el abogado Fernando Burlando (Propuesta Federal).

Competirán, además, el exdiputado Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), la excandidata presidencial Manuela Castañeira (Nuevo Más), la abogada María Eugenia Talerico (Potencia), el periodista Santiago Cúneo (Movimiento Democrático Confederal Argentino), el dirigente Juan Manuel López (Coalición Cívica), y el intendente de Estaban Echeverría, Fernando Gray (Unión Federal).

