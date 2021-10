Cine Local, el proyecto que nace para activar el polo audiovisual que le hace falta a Mar del Plata

“Mar del Plata como locación” es un concepto comúnmente utilizado entre los realizadores audiovisuales locales para exponer el abandono que tiene la ciudad en materia de políticas que fomenten la industria. Tanto el Festival Internacional de Cine como algunas producciones de mayor envergadura disfrutan de la ciudad por unas semanas, pocas veces contratan algunos técnicos y continúan rodando hacia otra ciudad. Ante esta falta de incentivos de realización y consumición en el sector, Cine Local nace como iniciativa de jóvenes realizadores para activar el polo audiovisual que le hace falta a Mar del Plata.

Portal Universidad dialogó con Micaela Ibarguren, estudiante avanzada de Comunicación Audiovisual en la Universidad Nacional de Mar del Plata y una de las fundadoras del proyecto, quien aseguró que Cine Local surge “de la necesidad de pantallas y de conexión entre la gente que hace audiovisual en la ciudad”.

En el marco de la cátedra Gestión de las Industrias Audiovisuales, los estudiantes avanzaron en un relevamiento sobre cuál era la situación en Mar del Plata, “pero nos dimos cuenta que hay poco y nada. Los proyectos audiovisuales se realizan y mueren porque no tienen constancia, no tienen una pantalla para mostrarse. En la Facultad continúa ocurriendo, los trabajos prácticos quedan ahí, no son más que eso, no trascienden hacia lo profesional“, indicó.

En una primera instancia de gestación del proyecto, Ibarguren confirmó que tenían el nombre y la idea “pero nos faltaba definir algunas cosas. Un día nos reunimos en el Centro Cultural La Casa de Enfrente, contamos nuestra idea y se nos sumaron un par de chicos. A partir de ahí gestionamos los cortos, las proyecciones, la convocatoria, salimos a buscar locaciones y comenzamos a planear nuestro primer evento“.

El proyecto que comenzó a incubarse en julio de este año, hace tan solo un mes que salió a la luz pero, sin dudas, ya se trata de un éxito. “Cuando largamos la cuenta de Instagram nos empezó a seguir un montón de gente que compartía lo que hacíamos. Tuvimos mucho apoyo que no esperábamos. Para el primer evento nos llegaron 40 cortos y quedaron 40 personas afuera porque no había cupo, nos sorprendió un montón por más que teníamos las expectativas altas”, reveló.

Con respecto a los criterios de selección del material a proyectar, la realizadora marplatense aclaró que “cinco integrantes del equipo visualizaron todo el material y anotaron sus opiniones en base a calidad técnica y narrativa, montaje, sonido, ritmo, luz y la historia que contaba. De esos primeros 40 que habían llegado, nos juntamos a decidir cuáles iban y seleccionamos 11 en total. Hubo 5 que presentamos en el primer evento del 25 de septiembre y los 6 restantes se expusieron en el segundo encuentro del 9 de octubre. Pero el lunes pasado ya abrimos la tercera convocatoria, así que esperamos sus proyectos“.

Al tratarse de un evento nómade, cada encuentro se realiza en un espacio diferente de la ciudad: “El primero fue en el Centro Cultural La Casa de Enfrente y el segundo en el Centro Cultural América Libre. El próximo será a la gorra el 31 de octubre en Alula, cada evento será en lugares diferentes para que tenga más llegada y porque nos interesa colaborar con los espacios culturales marplatenses para que sea más accesible”.

Aportando una esencia juvenil, si bien trabajan de manera conjunta y coordinada, el equipo está compuesto por Santiago Medina y Valentín Gastiarena en diseño y comunicación, Paula López, quien gestiona las proyecciones de cortos y, próximamente, de cine debate, Luca Kordich, a cargo de la gestión y de cranear las ideas, Tamara Holzmann, quien le da voz a las redes y saca fotos, Lucas Ayestarán, encargado de la técnica en el evento, Ana Ubal, quien recibe a los invitados y Micaela Ibarguren, a cargo de gestionar las futuras charlas y talleres.

Con el objetivo de solidificar la presencia audiovisual en Mar del Plata, Cine Local no será solo un evento con una pantalla para presentar cortos sino que planean generar “una especia de páginas amarillas de todos los realizadores y equipo técnico, como un porfolio donde vas a poder encontrar fotos, redes, contacto y la experiencia de cada uno”, a lo que Ibarguren agregó: “Actualmente estamos realizando un documento para que podamos ser declarados de interés por la Municipalidad, más adelante tal vez Cine Local se transforme en una plataforma con una productora para activar al polo audiovisual que no tenemos en la ciudad”.

FUENTE: Portal Universidad

