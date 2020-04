CIRONE: LOS TAXISTAS SOMOS PERJUDICADOS CON ESTA NUEVA NORMATIVA

Luego de conocerse la nueva reglamentación en la que se prohíbe llevar más de un pasajeros en los taxis el Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata y Secretario Gremial de la Federación Nacional de los Peones de Taxis de la República Argentina Donato Salvador Cirone en reunión telefónica con el resto de los representantes del sector público y privado de pasajeros en autos de alquiler. Hace responsable al Gobierno Provincial que además de no ayudar en nada a los Taxistas ahora atenta aún más contra nuestra actividad, con una reglamentación que no tiene ningún tipo de sentido ni fundamento.

Una medida que lo único que hace es golpear aún más la actividad. No tiene coherencia esa norma porqué el taxista no es como el colectivo que transporta aún más contidad de pajeros y en qué los pasajeros no tienen ningún tipo de relación entre sí, los pasajeros que comparten el servicio nuestro son familia, compañeros de trabajo siempre hay algún tipo de relación entre sí.

Piden que el Gobernador Axel Kissilof revea esta medida y también que interceda con las autoridades del Gobierno Nacional para que un subsidio llegué a los Peones de Taxis sus compañeros nunca tuvieron que recurrir a un pedido de esta naturaleza en la historia del taxi en Argentina.

