CIUDADANÍA DIGITAL: FEDERICO CERMELO ENCABEZÓ JORNADAS DE PREVENCIÓN SOBRE BULLYING Y GROOMING EN LA COLONIA DEL SECZA

En una iniciativa organizada por el área de Juventud del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y la Fundación LEA, el abogado marplatense Federico Cermelo lideró una intensa jornada de capacitación sobre Ciudadanía Digital destinada a los asistentes de la colonia de vacaciones.



La actividad se desarrolló en doble turno, con diversas charlas durante la mañana y la tarde de las que participaron cientos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo central fue abordar de manera pedagógica y adaptada a cada edad la prevención de problemáticas críticas como el bullying y el grooming.



Cermelo realizó la actividad junto a la Licenciada en Trabajo Social Mirian Blanco, experta que integró el equipo técnico del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación bajo la gestión de Cermelo. «Es clave que los chicos identifiquen los riesgos de la red junto a profesionales que entiendan la dinámica social actual», destacaron desde la Fundación LEA, organización con la que el letrado colabora activamente.



Formación académica 2026

El encuentro también sirvió para difundir las dos propuestas académicas que la Fundación LEA dictará junto a la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM) de marzo a diciembre en modalidad virtual, donde Federico Cermelo será docente:

Diplomatura Superior en Ciudadanía Digital: Educación y prevención de riesgos en la red.

Diplomatura en Agentes Comunitarios en Ciudadanía Digital: Orientada a la formación de líderes territoriales.

