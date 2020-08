Clases 2021: “Ningún país que ha decidido retornar a clases presenciales obliga al estudiante”

El viceministro de Educación, Robert Cano, señaló este domingo que el retorno a clases en el 2021 será muy complicado porque cada familia tendrá su prioridad y deberá dimensionar su propio riesgo, sobre todo las que conviven con personas adultas.

“¿Si tenés abuelitos en tu casa, te vas a arriesgar? La familia va a tomar la decisión, por eso es una cuestión importante el tema. Ningún país que ha decidido hacer el retorno a clases presenciales obliga al estudiante”, insistió Cano en entrevista con canal Trece.

🗣️ "A lo mejor no se difunde pero se hace"



➡️ Así lo afirmó el Viceministro de Educación Robert Cano, con respecto a las obras de infraestructura en las escuelas aprovechando la cuarentena sanitaria.#TvAlAirePy pic.twitter.com/pUr3ImmBSR — Trece (@trecepy) August 30, 2020

Sostuvo que actualmente ni en los países más avanzados del mundo se le está obligando a los niños a acudir a clases por el tema de la pandemia del COVID-19, porque no hay una vacuna para el virus y el riesgo de contagio sigue siendo alto a nivel mundial.

El viceministro indicó que la cuestión es delicada y pidió a la gente que se “rasga la vestidura” entender el eventual protocolo a ser implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Destacó también que muchas escuelas están siendo reparadas.

“Se están reparando las escuelas. Se hace, a lo mejor no se difunden nomás, pero se hace. A veces las buenas noticias no son noticias. No tengo cifras exactas, pero son miles de espacios educativos que se han condicionado, con apoyo de las gobernaciones, municipios y el ministerio”, agregó Cano.

El MEC está trabajando en el tema de la vuelta a clases en el 2021, especialmente a lo referente a un protocolo especial. En principio no sería obligatorio el retorno y todo depende de la pandemia.

Fuente: La Nación

Comentarios

comentarios