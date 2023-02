Clásicos y contemporáneos, último capítulo sinfónico en el mar

Este domingo 19 a las 21h se despide el ciclo “Capítulos sinfónicos” en el hall del Museo Provincial de Arte Contemporáneo – MAR. Se trata de encuentros abiertos a la comunidad con la presentación de agrupaciones sinfónicas y de cámara con entrada gratuita. Forma parte de la Agenda Plural 10 años que impulsa el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes bajo la dirección del Maestro Eduardo Chelo Lamas. El programa se titula “Clásicos y contemporáneos” de la música popular. Un repertorio que abarca tango, folklore, rock y pop con arreglos sinfónicos.

Acerca de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes:

Integrada por estudiantes de distintas instituciones y músicos independientes, es un espacio autogestionado, abierto a la comunidad sin límites de edad. En sus diez años de actividad se presentó numerosas veces salas de la ciudad como también en Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Maipú, Lobería, Miramar y Balcarce. Como proyecto pedagógico-artístico independiente y autogestionado todos sus integrantes participan ad honorem.

Acerca del Director:

Eduardo Chelo Lamas estudió violonchelo en el conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Ocupó el de puesto de tuba solista de la Orquesta Juvenil Libertador San Martín, la Orquesta Académica del Teatro Colon de Bs As, Banda Municipal de Morón, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta Sinfónica de Neuquén, Orquesta Sinfónica de Rosario; Orquesta Filarmónica de Bs As, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de la facultad de Filosofía de Bs As, Orquesta Sinfónica de Olavarría. Profesor de la cátedra de metales de la orquesta escuela de Dolores. Profesor de la cátedra de Tuba y Eufonio del conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Bs As.

