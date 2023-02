CLAUDIA PUYÓ se suma a la noche Beatle de Helter Skelter y Bluebird

Tras las adversas condiciones climáticas que llevaron a suspender el show del pasado 20 de enero, Helter Skelter y Bluebird anuncian que finalmente el espectáculo «All you need is Beatles» se podrá disfrutar mañana 1 de febrero a las 21 en Villa Victoria Ocampo y lo harán con una gran invitada: CLAUDIA PUYÓ.

La cantante argentina, emblemática voz del rock y blues nacional, se encuentra en la ciudad y compartirá escenario con los músicos marplatenses en un show con lo mejor de la música Beatle y de la posterior carrera solista de Paul Mc Cartney, donde las bandas compartirán escenarios para regalar al público un recorrido por todas las épocas de los británicos.

La banda conformada por Mauro González (guitarras, teclados y voz) Matías González (bajo, teclados y voz) Iván González (Guitarras, teclados y voz) y Nicolás Cozzoli (batería, percusiones y voz) viene de un 2022 explosivo, con su presentación en el mega festival Marea, el enduro en las playas del norte, el recital gratuito desde la terraza del Shopping Los Gallegos emulando el último de los Beatles en Abbey Road, y dos llenos totales del Teatro Colón, con público de pie.

BlueBird se formó en 2010 y han tocado en espacios locales y nacionales. Tocan temas compuestos por Sir Paul, recorriendo tanto su extensa trayectoria solista como su etapa en Wings. La banda se conforma por Federico Serravalle (voz y guitarra), Luciano Spampinato (guitarra, coros), Ricardo Marengo (teclados, coros), J Musmeci (bajo, coros) y Foquito Farniente (batería, coros).

