Clima en Mar del Plata: así comienza la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las condiciones para este lunes 17 de noviembre

Mar del Plata amaneció este lunes 17 de noviembre con una jornada predominantemente soleada y cielos celestes que se mantendrán despejados hasta la noche.

Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorlógico Nacional, la temperatura mínima se registró en la madrugada, alcanzando los 5 grados, mientras que se espera una máxima que llegará hasta los 24 a lo largo del día.

A pesar de que no hay alerta meteorológica activa, el principal factor climático serán los vientos. Se pronostican ráfagas significativas con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, provenientes del sector noroeste.

En cuanto a la humedad, esta se mantendrá relativamente baja, superando el 50% durante la segunda mitad de la jornada. Para quienes disfrutan de las horas de luz, el sol salió a las 5:27 horas y se ocultará a las 19:43 horas, según la información del sitio weather.com.

