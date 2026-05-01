Colapinto sólido en Miami se metió en el Top 8 de la Sprint

Con mejoras en su monoplaza y un manejo impecable, el piloto argentino firmó su mejor actuación en lo que va de la temporada. Largará en la cuarta fila en la carrera sprint, mientras que Lando Norris se quedó con la pole position.

El Gran Premio de Miami fue testigo este viernes de una jornada consagratoria para Franco Colapinto. En la cuarta cita del calendario, el argentino no solo demostró que las evoluciones técnicas de su auto funcionan, sino que tiene el talento necesario para codearse con la elite de la categoría. En una sesión clasificatoria vibrante, Colapinto avanzó con autoridad hasta la SQ3 para asegurar la octava posición de salida para la carrera sprint de este sábado.

La jornada comenzó con buenas sensaciones en las prácticas libres, donde el pilarense finalizó 11°, adaptándose rápidamente a las exigencias del Autódromo Internacional de Miami. Tras recibir el respaldo público de Flavio Briatore en la previa, Franco salió a pista con la confianza necesaria para superar cada corte clasificatorio.

La SQ1 no estuvo exenta de tensión. A falta de cinco minutos, el argentino se encontraba en la zona de eliminación, pero logró cerrar una vuelta sólida para finalizar 11°, dejando fuera de competencia a nombres de peso como Fernando Alonso y Checo Pérez. En la SQ2, el rendimiento subió un escalón más: Colapinto marcó el octavo mejor tiempo, superando a su propio compañero de equipo y eliminando a pilotos de la talla de Carlos Sainz y Alex Albon.

En la instancia decisiva, la SQ3, el argentino ratificó su gran presente al consolidar ese octavo puesto que le permitirá sumar puntos importantes mañana. La batalla por la punta fue para Lando Norris, quien aprovechó las mejoras de McLaren para quedarse con la pole, escoltado por el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) y Oscar Piastri.

Por su parte, Max Verstappen, quien venía de quejarse por el rendimiento de su caja de cambios en las prácticas, no pudo asaltar la primera fila y largará expectante tras el dominio que, hasta ahora, ejerce Mercedes en el certamen.

Con este resultado, Colapinto rompe su techo personal en la categoría y enciende la ilusión de los miles de fanáticos argentinos que, en Miami y a la distancia, celebran un desempeño que lo posiciona como la gran revelación del fin de semana.

Comentarios

comentarios