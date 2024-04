Colocarán gigantografías de exitosos deportistas marplatenses en accesos a la ciudad

Las rutas de acceso a la ciudad darán a la bienvenida a los viajeros con gigantografías de grandes figuras del deportes marplatense, según se aprobó en la última sesión del Concejo Deliberante la creación y puesta en marcha del denominado programa “Mar del Plata, tierra de campeones”.

La ordenanza busca convertirse en un homenaje a grandes figuras nacidas o formadas en la ciudad y convertidas en referentes reales de la ciudad a lo largo de sus respectivas y exitosas carreras, desde distintas disciplinas.

El listado, que en principio se conformaba con una docena de varios de los que han hecho historia en el deporte en base a trayectoria y títulos alcanzados, quedó finalmente abierto y sujeto a ser ampliado en el tiempo. Lo mismo los puntos de ubicación de esas imágenes, que se verán en tamaño destacado.

El proyecto corresponde al concejal radical Ricardo Liceaga Viñas y en principio alentó a la colocación de gigantografías en rutas 2, 11, 226 y 88 con imágenes de Guillermo Vilas (tenis), Juan Curuchet (ciclismo), Nora Vega (patín), Ubaldo Sacco (boxeo), Emiliano Martínez (fútbol), María de los Ángeles Peralta (atletismo), Cristian Ledesma (automovilismo), Leandro Usuna (surf), Cristian Rosso (remo), Martín Conde (beach voley), Mauricio Ibarbure (boccia) y Bettina Fulco (tenis).

En el recinto se abrió el debate porque hay opiniones sobre nombres que no aparecían en esa nómina, cuestión que no derivó en confrontación plana sino en una apertura a posibilidades de sumar otras figuras que a partir del consenso también tengan su reconocimiento y lugar desde este particular programa.

Mar del Plata tiene una muy fuerte identidad deportiva, nacida en algunas de sus figuras pero muy potenciada durante las últimas tres décadas, en particular a partir de haber sido sede de los Juegos Panamericanos de 1995, un paso superador de aquella instancia como subsede del Mundial de Fútbol de 1978.

A los eventos se sumaron no solo nombres propios sino también infraestructura, que potenció el perfil de amplia práctica deportiva entre los marplatenses y desde esa cuna ver surgir a algunos de los más jóvenes valores, en las más variadas disciplinas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios