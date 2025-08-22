Colombia: atentado terrorista deja al menos 6 muertos y decenas de heridos

El ataque ocurrió cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial, ubicada en la ciudad de Cali. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho, que atribuyó a una venganza de grupos narcotraficantes

Al menos seis muertos y cerca de 60 heridos, aparentemente civiles, dejó un atentado terrorista perpetrado la tarde de este jueves en las inmediaciones de la base aérea ‘Marco Fidel Suárez‘, ubicada en la ciudad colombiana de Cali, según informó la defensora del pueblo, Iris Marín.

El presidente pidió al mundo designar a “La Junta del Narcotráfico” —vinculada a disidencias de las FARC y el Clan del Golfo— como organización terrorista global.https://t.co/UXhKzIvrcD pic.twitter.com/ZbMipmVPue — Sepa Más (@Sepa_mass) August 21, 2025 «No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar a civiles desarmados. En esa medida, lo que acontece precisamente en Cali, es un acto que irradia pánico en la población civil, asesinarla y de manera sistemática […] y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente», indicó el presidente Gustavo Petro, en declaraciones ofrecidas desde Valledupar.

Tras los hechos, Petro se trasladó a Cali para presidir un Consejo de Seguridad con las autoridades departamentales y locales. Le acompaña el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, así como miembros de la jerarquía militar.

«Venganza de narcotraficantes»

Al hacerse pública la noticia, el mandatario condenó el hecho, que atribuyó a una venganza de grupos narcotraficantes por las acciones que ha emprendido su Gobierno contra ellos.

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de ‘La Junta del Narcotráfico'», aseguró.

En su decir, esta entidad es «heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo» y por ello debe ser designada globalmente como «organización terrorista».

«El Gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a ‘La Junta del Narcotráfico’ como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano», demandó.

