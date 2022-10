Coloquio IDEA: Empresarios hablaron de ceder ganancias y sindicalistas le cuidaron el bolsillo a las empresas

La ciudad de Mar del Plata es el escenario de un nuevo Coloquio IDEA, el número 58, en donde desde el miércoles empresarios, sindicalistas y referentes políticos participan de paneles y disertaciones.

Durante esta nueva edición del evento desarrollada bajo el lema «Ceder para creer» diferentes oradores hablaron sobre la situación del sector pero hubo dos que llamaron particularmente la atención. Tal como si se tratara del mundo del revés los asistentes al Coloquio pudieron observar a un CEO pidiéndole a los empresarios que cedan y a un referente del movimiento obrero cuidándole el bolsillo a las empresas.

El primero en patear el tablero ante la escucha atónita de los presentes fue el matemático Sebastián Ceria, presidente de Fundar y CEO de Qontigo quien vive desde hace más de 30 años en Estados Unidos.

Si bien el empresario consideró que el país no atraviesa el mejor de los momentos debido a los grandes índices de pobreza, destacó que «desde la distancia miro la Argentina y veo los casos de éxito y lo que se ha podido hacer.

No hay muchos países en el mundo que hayan podido tener 10 unicornios, que hayan podido estar en la carrera espacial para construir satélites de telecomunicaciones o que hayan creado semillas para el trigo resistente a la sequía».

Ante ese panorama analizó que no se le puede quitar a los que menos tienen por lo que manifestó que «tenemos que ceder primero los empresarios. No es ceder por ceder, sino para crecer». En ese sentido al gran número de empresarios presentes les aseguró que «aceptamos un poco menos porque en el futuro vamos a tener más».

Pero lo innovador de su discurso no quedó ahí sino que también se metió en otro tema que preocupa al sector, la intervención estatal. Mientras muchos de sus colegas abogan por el libre comercio él sostuvo que el «Estado es el gran apalancador de las inversiones privadas”.

En ese sentido valoró la política relacionada a la Economía del Conocimiento lo que a su entender «demuestra que una colaboración virtuosa entre el Estado y el sector privado es posible, porque el Estado es el gran apalancador de las inversiones privadas».

Pero además Ceria tuvo tiempo también para dedicarle un mensaje al ex presidente Mauricio Macri quien hace unos días sostuvo en España que la Argentina era «la sociedad más fracasada de los últimos 70 años». Ante eso opinó que el mal presente «no nos convierte en un fracaso o en una sociedad fracasa». Además agregó que «no es inteligente hablar mal de la Argentina en el exterior» ya que «cuando salimos al exterior somos todos embajadores».

Un sindicalismo que le cuide el bolsillo a las empresas

En otro de los paneles protagonizado por sindicalistas también se vivió un insólito momento cuando el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli llamó a cuidar el bolsillo de los empresarios.

Junto al titular de la UOCRA, Gerardo Martínez; la Directora de Transporte Fríos del Norte, María Eugenia Prado, y el economista y diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz Pignanelli debatió sobre la situación actual del empleo y realizó un llamativo análisis.

Desde su lugar éxpresó que lo unico que podía generar una buena relación entre empleadores y trabajadores era llegar a un «salario digno» pero para eso «a la empresa no le puedo sacar más de lo que puede pagar». En ese plano justificó que quitarle «demás a la empresa» provoca que «me saque un laburante, pero también el trabajador tiene que tener un salario digno”.

FUENTE: Infocielo

