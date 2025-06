Combo de niebla y frío: cómo estará el clima este lunes 9 de junio en Mar del Plata

El cielo estará cubierto de niebla y la temperatura apenas superará la línea de los 10° C, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Después de un fin de semana con un clima agradable, este lunes 9 de junio no habrá tan buenas condiciones en Mar del Plata.

Es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana habrá niebla en la ciudad. Luego el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura estará bastante baja, con 5º C de mínima por la mañana. A la tarde se registrará una máxima de 11° C, y al final del día bajará a 8º C.

En cuanto al viento, estará bastante cambiante. Primero soplará del sur a 7-12 kilómetros por hora. A la tarde virará al sudeste a 13-22 km/h. Y a la noche lo hará del noroeste, otra vez a 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios