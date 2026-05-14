Combustibles: tras el fin de la tregua de YPF, registran pequeñas subas y crece la incertidumbre por más aumentos

El sector aguarda definiciones de las petroleras en un contexto de caída del consumo y cautela por el impacto en la demanda.

Las estaciones de servicio aplicaron en los últimos días leves aumentos en los combustibles, mientras el sector espera definiciones de YPF luego de que venciera el esquema de estabilidad de precios por 45 días impulsado por la petrolera a comienzos de abril.

La medida había sido adoptada por YPF y luego acompañada por otras compañías del sector para evitar trasladar de manera inmediata la suba internacional del petróleo a los surtidores. El acuerdo comenzó a regir el 1° de abril y contemplaba mantener los valores estables durante un plazo de 45 días.

En ese contexto, Patricio Delfino, referente de la Cámara de Expendedoras de Combustibles, explicó que en las últimas jornadas “hubieron algunos pequeños ajustes que creo que en todas las marcas no superan el 1%, principalmente debido a la suba de los impuestos internos”, y detalló que el incremento rondó “los 10 pesos”.

Pequeños aumentos en combustibles: los nuevos valores

Según indicó, los aumentos observados hasta el momento son reducidos. “Un gasoil que estaba en $2.160 pasó a estar ahora en $2.171”, señaló, aunque aclaró que algunos valores llegaron “alrededor de $2.180”. “Es una cosa acotada, en el orden de los 10, 12 o 15 pesos”, agregó.

La incertidumbre ahora está puesta en la decisión que adopte YPF tras el vencimiento del acuerdo. La petrolera había implementado un “buffer” de precios para desacoplar temporalmente el valor local de los combustibles de las variaciones internacionales del crudo y sostener el consumo.

“Todavía no hay una comunicación oficial, no hay una decisión, no hay nada implementado”, sostuvo Delfino sobre el escenario posterior al congelamiento.

El referente advirtió además que las empresas analizan el contexto económico antes de avanzar con nuevas subas. “El mercado no tolera ni convalida más aumentos de precio porque pueden resultar en una caída de la demanda”, afirmó, y remarcó que las petroleras “son plenamente conscientes” de esa situación al momento de definir precios.

Fuente: MI8

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