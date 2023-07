COMENZARON LAS CELEBRACIONES POR EL DÍA DEL ARQUITECTO/A

Más de 200 arquitectos y arquitectas celebraron su día este sábado en una fiesta realizada en el flamante Espacio Cova, donde además se presentó la nueva web, la plataforma virtual y el cronograma de actividades que se desarrollarán durante toda la semana, organizadas por la Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito 9, en el marco del ciclo “Cimientos”.

La jornada comenzó durante la mañana con la entrega de diplomas y presentes a profesionales matriculados durante este año y el acto estuvo encabezado por el presidente, Arq. Diego Domingorena; el secretario, Arq. Leandro Zapata y la tesorera, Arq. Adriana Lucchetti.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el titular de la entidad quien, luego de felicitar a todos sus colegas, les contó en qué consiste estar incorporados a la institución y lo que llevan a cabo desde esta gestión, “intentamos darle otro espíritu, que sea una asociación de voluntades y objetivos”. Luego les sugirió que “se respeten como profesionales y respeten a sus colegas. El potencial y la jerarquización que tenemos como profesionales lo conseguimos entre todos y todas. Seamos sanamente corporativos”.

Luego Domingorena les habló del compromiso y el rol social “compromiso porque casi todos hemos sido formados en la universidad pública y de alguna manera le tenemos que devolver a la sociedad lo que invirtió y apostó en nosotros. Y en cuanto al rol social, cada vez que proyectamos, dirigimos una obra o hacemos un informe técnico, ejercemos la docencia, la investigación, somos responsables de crear ciudad, de cómo se sociabiliza nuestra comunidad, de los materiales que utilizamos y de cómo se va a consumir la energía en las obras que proyectamos. Me parece que eso es muy importante y lo tenemos que tener siempre presente cuando estamos ejerciendo porque nos jerarquiza como profesionales y como personas”, puntualizó.

Seguidamente, la tesorera les informó los servicios y beneficios que brinda la entidad, tales como el seguro de mala praxis que otorga el Consejo Superior “y además este distrito en particular ofrece el de accidentes personales durante las 24 horas del día –apuntó-. Cuentan del mismo modo con el de distintas asesorías sin cargo: previsional, contable, de asuntos municipales, legal, de mantenimiento edilicio, para peritos y resolución de conflictos en la temática de ética. Poseen también los carteles de obra, los ploteados, el scaneado, las impresiones y el estacionamiento a la vuelta de la sede, todo sin cargo. En el primer piso tienen una oficina totalmente acondicionada para que puedan recibir a sus comitentes, si es que aún no tienen estudio y estamos subsidiando los token. Además tienen la posibilidad de alquilar el SUM en la sede distrital a un precio muy accesible; el de inscribirse en un registro de profesionales en nuestra página en el sector abierto a la comunidad. Además el Café 9 y el Capba Plus 120 empresas con precios acomodados.

Por otra parte, Lucchetti aseveró que “por primera vez en la historia del Colegio los cursos, charlas y seminarios son totalmente gratuitos. Y estos beneficios se dan en todas las delegaciones que conforman este distrito, debido al carácter federal de esta gestión Por último quiero convocarlos a que se acerquen a la institución, a que integren los espacios que esta propone, a que usen estos beneficios de esta, que, a partir de ahora, es su casa”, culminó.

Por último, el secretario Zapata expresó su agradecimiento a los directivos actuales por haberlo invitado a formar parte de este Consejo abierto y participativo. “Hay un montón de cosas que se están sucediendo en esta gestión que me siento orgulloso” –dijo- e invitó a los presentes a participar de las distintas actividades que se efectuarán a lo largo de la semana.

Por la noche, tuvo lugar la presentación de la nueva red virtual de arquitectura – www.arq9.com.ar – y la puesta en valor de la página web – www.capba9.org.ar –.

Además de la Mesa Directiva ya mencionada, asistieron el coordinador y el gerente institucional Emanuel Peredo y Carlos Castiglioni, respectivamente; el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Francisco Olivo y los ex presidentes del Colegio, Domingo Barilaro, Graciela Gómez y Eduardo Agüero, entre otros.

Luego de agradecer a quienes trabajaron mucho para este evento y a los sponsors que donaron valiosos premios para los sorteos, el Arq. Diego Domingorena invitó a los presentes a participar de las diversas acciones e informó “los ejes que tenemos marcados en la gestión, que tienen que ver con contener al matriculado, capacitarlo, imponer las incumbencias, defender las que ya tenemos, favorecer las condiciones de trabajo, relacionarlos con la comunidad, sociabilizar el Colegio. Todo eso está reflejado en las actividades que vamos a tener dentro de la semana que viene”, expresó

“Para generar esto precisamos tres componentes: uno es el recurso humano y estamos muy contentos que se han sumado muchos colegas en todo el distrito; hemos creado pequeños consejos directivos en las delegaciones; los coordinadores del IHAT trabajan allá también y estamos bregando para que tengan los mismos beneficios que los marplatenses, un reclamo histórico. El segundo es el recurso físico: tenemos el Espacio Cova desde hace un año, inauguramos el SUM hace un mes y hay en carpeta dos obras: estamos armando el Concurso para transformar el local de adelante en un espacio gastronómico y estamos trabajando sobre la casa de Roberto. Nuestra idea es para el 10 de febrero, en concordancia con el 150º aniversario de Mar del Plata, inaugurar el Museo y el Centro de Interpretación allí. Además realizamos una cantidad importante de obra en todas las delegaciones. Y el tercer componente es la herramienta virtual por la cual presentaremos dos videos cortos, de la web que ahora es más moderna, más dinámica, más amigable y más fácil de manejar para la matrícula. Y de una plataforma que es un blog donde se puede interactuar, los colegas pueden mostrar sus obras, va a haber novedades, noticias, entre otras cosas”

Por último anunció que “en la próxima reunión del Consejo Directivo vamos a aprobar una Resolución por la cual los jubilados y las jubiladas del distrito 9 van a gozar de todos los derechos que tenemos los matriculados, en cuanto a cursos, utilización de los espacios que tiene el Colegio, asesoramiento que es una deuda pendiente”, culminó.

Cronograma restante

El lunes 3 a las 14 en el Espacio Cova, Funes 2146 está previsto un Debate abierto a la colegiación sobre el futuro de la profesión, junto al Consejo Directivo. Se ha convocado a todos los expresidentes/as y a sus Mesas Directivas, a funcionarios/as de la actual gestión y a referentes y académicos de la profesión para que junto con la matrícula presente se debata el futuro de esta profesión. También se puede participar en forma virtual a través de la plataforma zoom.

El miércoles 5 a las 18 se proyectará el film documental “Amancio Williams”, figura clave de la Arquitectura Moderna Argentina, reconocido y admirado en todo el mundo

El jueves 6 a las 18, se hará el Ciclo de Charlas “Concreto” Monoblock y PRAAS

El viernes 7 a las 11 el Instituto de Hábitat y Territorio (IHAT) de la institución brindará un informe y coordinará un debate con precandidatos/as a intendentes municipales.

El sábado 8 a las 10 en el Espacio Cova se efectuará un Encuentro de arquitectos en relación de dependencia y a las 11 en el SUM de la sede distrital se inaugurará la Exposición ENTREARQS.

Nómina de los matriculados

Ernesto Anuncibay; Juan Pablo Bisignano; Noelia Magalí Blanco; Yamila Gisel Bouzas; Gabriela Calderón; María José Cantori; Julia Casadei; Justo Benjamin Cazeaux; Camila Conti; María Victoria Cornago; Augusto De la Canale; David Sebastián Díaz; Marco Francisco Díaz Nicolás; María José Díaz Varela; Federico Douelle; Emiliano Raúl Elguero; Carolina Erriquenz; Juan Estevez; Julieta Falaschini; Dolores García Herrera; María Victoria Giangreco; Daiana Tamara Hamilton; Bruno Alberto Maggi; Lucía Malvica; Anabella Natalucci,; Francisco Nicolao; Ezequiel Nieto; Noelia Agustina Patruno; Josefina Pérez Llamera; Florencia Rodriguez Murguet; Juan Manuel Sánchez; Ana Lucía Silva; Agustina Cecilia Soto; Julio César Ulloa y Julián Andrés Verón.

