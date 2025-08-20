Comenzaron los trabajos de acondicionamiento de la pista para el Enduro de Invierno 2025 en la zona de Perla Norte, donde personal técnico desplegó maquinaria pesada con tractores para el movimiento de arena, de cara a la competencia que se desarrollará entre el 29 y el 31 de agosto.
En paralelo, la Comisión de Movilidad Urbana aprobó el proyecto que autoriza al Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) a disponer de distintos espacios públicos para el desarrollo de la competencia y de las actividades complementarias.
El Enduro de Invierno no solo convoca a pilotos de motos y cuatriciclos en diversas categorías, sino que también ofrece un variado programa de espectáculos para el público que se concentra en el corredor de Acceso Norte.
Allí se prevén demostraciones de freestyle, shows musicales, propuestas gastronómicas, exhibiciones de destrezas y un nutrido despliegue de stands con merchandising de las principales marcas vinculadas al motociclismo.
Los organizadores destacaron que el evento ha logrado atraer en sus últimas ediciones a decenas de miles de espectadores, lo que lo convierte en una de las principales atracciones del calendario deportivo y turístico de la ciudad.
Con el inicio de los trabajos en la pista, quedó formalmente en marcha la cuenta regresiva hacia una edición que promete superar los números de público y participación, en un año que suma el reconocimiento internacional de la FIM.
