Comenzaron los trabajos de acondicionamiento de la pista para el Enduro de Invierno

El certamen, que desde su primera edición se consolidó como un atractivo deportivo y turístico de alto impacto, contará este año con la novedad de haber sido incorporado al calendario oficial de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

De esta manera, Mar del Plata será sede de una de las pocas competencias en el mundo que integran el calendario de carreras sobre arena, un circuito que se abrió en febrero con el Enduropale du Touquet Pas de Calais, en Francia, y que tendrá continuidad en suelo argentino.



La inclusión de la prueba en la grilla internacional refuerza la proyección del evento, que ya en ediciones anteriores recibió a competidores de distintos países, además de contar con la participación de reconocidas figuras del motociclismo mundial.

El escenario elegido volverá a ser el impactante circuito montado sobre las playas de Perla Norte, un espacio que combina exigencia técnica para los corredores y un marco natural que los propios protagonistas destacan como inmejorable.

En paralelo, la Comisión de Movilidad Urbana aprobó el proyecto que autoriza al Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) a disponer de distintos espacios públicos para el desarrollo de la competencia y de las actividades complementarias.

El Enduro de Invierno no solo convoca a pilotos de motos y cuatriciclos en diversas categorías, sino que también ofrece un variado programa de espectáculos para el público que se concentra en el corredor de Acceso Norte.

Allí se prevén demostraciones de freestyle, shows musicales, propuestas gastronómicas, exhibiciones de destrezas y un nutrido despliegue de stands con merchandising de las principales marcas vinculadas al motociclismo.

Los organizadores destacaron que el evento ha logrado atraer en sus últimas ediciones a decenas de miles de espectadores, lo que lo convierte en una de las principales atracciones del calendario deportivo y turístico de la ciudad.

Con el inicio de los trabajos en la pista, quedó formalmente en marcha la cuenta regresiva hacia una edición que promete superar los números de público y participación, en un año que suma el reconocimiento internacional de la FIM.

Fuente: Ahora Mar del Plata

