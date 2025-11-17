Comenzó el 55.º Campeonato Argentino de Bowling Duckpin en Mar del Plata

Con la presencia de autoridades, delegaciones de todo el país y una gran convocatoria de marplatenses y turistas, quedó inaugurada una nueva edición del torneo más importante del Bowling Duckpin en Argentina. La competencia se desarrollará hasta el 23 de noviembre con entrada libre y gratuita.

La ceremonia de apertura se realizó en la plazoleta “Los Molinos de América”, en el Paseo Dávila de Punta Iglesia, con el acompañamiento de la Guardia Nacional del Mar y representantes del ámbito turístico local. Inicia así una semana de competencia federal organizada por la Asociación Civil Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin.

La ciudad de Mar del Plata dio inicio este domingo a la 55.ª edición del Campeonato Argentino de Bowling Duckpin, con un acto inaugural que reunió a delegaciones, vecinos y turistas en la plazoleta “Los Molinos de América”, un punto emblemático del Paseo Dávila que enmarca el paisaje costero de Punta Iglesia.

Una apertura con identidad marplatense

Las delegaciones ingresaron escoltadas por la Guardia Nacional del Mar, cuerpo oficial de protocolo que desde 1969 representa la identidad turística y cultural de la ciudad. Con su habitual despliegue coreográfico, brindaron una cálida bienvenida que atrajo la atención de los visitantes y generó un clima festivo alrededor del evento.



En el acto estuvo presente Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon, quien dio la bienvenida a los jugadores y destacó el valor de que Mar del Plata sea anfitriona del torneo en la antesala de la temporada estival, invitando a los visitantes a disfrutar de la ciudad, su gastronomía y su agenda cultural.

El espíritu del torneo

El campeonato, que se desarrollará del 16 al 23 de noviembre, reúne a más de 200 jugadores de distintas provincias que competirán en las categorías A y B (damas) y A, B e integración del C (caballeros).



El presidente de la Asociación Civil Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin, Mauro Calandra, expresó su agradecimiento tanto a la ciudad anfitriona como a los participantes:

“Mar del Plata nos recibe con los brazos abiertos y eso nos llena de orgullo. Esta ciudad siempre acompaña al Duckpin y hace posible que el campeonato sea una verdadera fiesta deportiva”.

También destacó el rol de los participantes:

“Los protagonistas son los jugadores. Cada uno aporta su compromiso, su pasión y su historia en este deporte. Este torneo existe y crece gracias a ellos”.

Sedes y acceso gratuito

Los partidos se llevarán a cabo en cinco sedes oficiales:

– CA Jara

– Bowling Chuzas

– CA Libertad

– CA Urquiza

– E’STAR Peralta Ramos



El evento es abierto y gratuito, permitiendo que residentes y turistas puedan disfrutar de la competencia, conocer más sobre esta disciplina y acompañar a sus equipos favoritos.

Información actualizada del torneo

Resultados, programación y novedades del campeonato pueden seguirse en:

www.asociacionbowlingduckpin.com

