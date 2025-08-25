Abrieron la convocatoria…

Qué puede encontrarse en el evento de descuentos para viajes que permite planificar con ofertas especiales y medios de pago en cuotas para todo tipo de experiencias. Agencias permiten financiar vuelos, cruceros y paquetes y ofrecen hasta 60% off, 2×1 y cuotas sin interés.

Del 25 al 31 de agosto se realiza una nueva edición del Travel Sale, el evento turístico online organizado por Faevyt (Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo) que reúne a agencias de viajes de todo el país para ofrecer descuentos y financiación en cuotas sin interés.

Desde su lanzamiento en 2015, el Travel Sale se consolidó como un espacio para acceder a una amplia variedad de productos turísticos nacionales e internacionales, con más de 100 agencias participantes en sus ediciones más importantes. En 2024, participaron 60 agencias que ofrecieron más de 4.000 productos turísticos, generando más de 6,4 millones de impresiones y un millón de visitas a la web oficial. “Estos números reflejan la relevancia que ha alcanzado esta iniciativa en el calendario turístico nacional”, señalaron desde Faevyt.

Carlos Nuñez, Director Ejecutivo de Facve (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes), resaltó la importancia de este tipo de eventos: “Representan una gran oportunidad e impulso para que todas las empresas que forman parte puedan exhibir sus ofertas y brindar muy buenas oportunidades para responder al interés de las personas que anhelan viajar tanto a nivel local como internacional”.

La financiación en cuotas sin interés se presenta como un incentivo para que los viajeros puedan distribuir el costo de sus viajes sin cargos adicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese marco, desde Facve compartieron cinco consejos para aprovechar la edición 2025 del Travel Sale:

Verificar medios de pago: Antes del evento, es importante confirmar los límites de las tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias para realizar compras. El Travel Sale ofrece financiación en cuotas sin interés, pero validar los medios de pago con anticipación asegura concretar reservas sin inconvenientes durante los momentos de alta demanda.

Programar alertas inteligentes: Suscribirse en el sitio oficial (www.travelsale.com.ar) y activar las notificaciones en redes sociales del evento es fundamental. Las ofertas se publican en tiempo real y algunas pueden agotarse con rapidez, por lo que estar atento permite acceder primero a las mejores oportunidades.

Priorizar necesidades de viaje: Tener preparada una lista con los elementos indispensables —vuelos, hospedaje, alquiler de autos, seguros y destinos— junto con el presupuesto disponible, optimiza la búsqueda y evita perder ofertas relevantes entre la gran cantidad de propuestas.

Seguir canales oficiales: Además del sitio del Travel Sale, monitorear las redes sociales y portales de las agencias participantes permite acceder a información actualizada, consejos exclusivos y promociones especiales que se van anunciando durante toda la semana.

Mantener flexibilidad: Ser adaptable en fechas y destinos amplía las posibilidades de encontrar ofertas únicas. El Travel Sale es una oportunidad para planificar desde escapadas cortas hasta vacaciones familiares o viajes laborales, tanto dentro del país como al exterior.

“El sistema de cuotas sin interés se posiciona como un componente esencial para facilitar la concreción de viajes, permitiendo a los consumidores distribuir el gasto total en pagos mensuales sin cargos adicionales”, explicaron desde el sector. Esta modalidad representa un incentivo para aprovechar descuentos y acceder a productos turísticos que, de otra manera, podrían resultar más costosos al pagar al contado.

En 2024, el Travel Sale alcanzó más de un millón de visitas a su sitio web y generó un alto volumen de ofertas turísticas para destinos nacionales e internacionales (IStock)

Por su parte, el presidente de Faevyt, Andrés Deyá, destacó que el Travel Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, señaló.

Por su parte, Martín Romano, vocero del evento, subrayó el crecimiento sostenido de la acción. “Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios, haciendo que cada vez más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”, expresó.

Muchos argentinos ya están buscando pasajes a Europa para el año que vieneBernat Armangue – AP

Cuotas para viajar al exterior y descuentos en paquetes y cruceros. Estas son algunas de las oportunidades que se podrán aprovechar la próxima semana en la undécima edición del evento de descuentos online Travel Sale, que se realiza hasta el 31 de agosto.

Cabe recordar que las cuotas bancarias —con y sin interés— ofrecidas con tarjeta de crédito están disponibles exclusivamente para viajes nacionales, en línea con la normativa vigente que restringe la financiación en cuotas de los viajes al exterior con tarjetas de crédito. Es decir, las alternativas de pago en cuotas para destinos internacionales dependerán de las agencias de viajes que participen del evento.

Desde Despegar señalaron que ya están disponibles beneficios exclusivos de preventa, como hasta un 30% de descuento en paquetes y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés en hoteles y paquetes.

En cuanto a la financiación, ofrece hasta 12 cuotas con ICBC, hasta 9 con Banco Nación y Macro, y hasta 6 con Banco Ciudad. Además, los vuelos de Aerolíneas Argentinas pueden abonarse en hasta 12 cuotas, o en tres sin interés con bancos como Santander, ICBC, Macro y Ciudad. Para viajes al exterior, se mantiene vigente la opción de pagar en tres cuotas sin interés.

La financiación con tarjetas de crédito bancarias solo es para viajes dentro del paísNam Y. Huh – AP

“Uno de los grandes protagonistas del Travel Sale seguro sean las cuotas. Desde la compañía observamos que los paquetes, uno de nuestros productos más relevantes, mantienen un alto nivel de financiación: en el último mes, cerca del 85% de las personas eligió pagar en cuotas. También se está viendo un crecimiento significativo en la financiación de paquetes internacionales: en las últimas semanas, las compras en cuotas pasaron de representar el 20% al 40% de las transacciones“, explicaron.

Por su parte, Pablo Aperio, director de la agencia de viajes Travel Services, comentó que la empresa ofrecerá descuentos y hasta nueve cuotas en paquetes propios al Caribe, Brasil, Estados Unidos y cruceros.

En tanto, Diego Minici, de DM Viajes, adelantó que seguramente habrá tarifas más bajas de algunas aerolíneas en un rango de fechas. “Los vuelos al Caribe para las primeras semanas de diciembre están muy baratos, así que seguro haya alguna promoción relacionada”, señaló.

Más cauto, el agente de viajes Daniel Puddu sostuvo que solo podrían encontrarse oportunidades puntuales. “En hoteles en el Caribe por ahí se consigue que algún menor no pague o que incluyan los traslados en temporada baja. En cruceros también puede aparecer la opción de que no cobren un menor o un 50% de descuento para un pasajero si son más de tres. En la Argentina, los hoteles suelen ofrecer un 15% de descuento y las asistencias al viajero, cuotas sin interés. Las aerolíneas a veces lanzan tarifas promocionales para fechas específicas con cupos limitados de dos o tres lugares por vuelo, y las low cost suelen ofrecer ofertas y financiación en cuotas para vuelos dentro del país”, detalló.

En este sentido, advirtió que el consejo es siempre el mismo: si se busca un pasaje barato, hay que anticiparse; y, si se encuentra un precio razonable, no dejarlo escapar.

