Comenzó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Dirigida a embarazadas, forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, con foco en la prevención de enfermedades respiratorias graves en recién nacidos y lactantes. Se aplican de lunes a viernes de 8 a 15 en los CAPS Aeroparque, IREMI, Ameghino, Batán, Centro 2, Playas del Sur y Centro 1, este último con horario extendido de lunes a lunes hasta las 18.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, informa el inicio de la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una acción clave de prevención destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.0 y 36.6 de embarazo.

En detalle las dosis de la campaña de vacunación contra el VSR, serán distribuidas en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), priorizando aquellos que ya cuentan con vacunación COVID, con el objetivo de brindar una cobertura territorial equitativa y el acceso oportuno a la población objetivo.

La vacunación materna contra el VSR permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido, brindando protección pasiva durante los primeros seis meses de vida, una etapa crítica en la que el virus representa una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas, como bronquiolitis y neumonía.

Las dosis se aplicarán de lunes a viernes, de 8 a 15, en los siguientes Centros de Atención Primaria de la Salud: Aeroparque, ubicado en Mugaburu y Pelayo; IREMI, que se encuentra en San Martín 3752; Batán, situado en 145 y 13; Centro 2, ubicado en 12 de Octubre 4445; Ameghino, en Avenida Luro 10052; y Playas del Sur, en calle 445 N.º 360.

Por su parte, el Centro de Salud N°1, ubicado en Avenida Colón y Salta, contará con horario extendido, de lunes a lunes de 8 a 18.

Verónica Plamisciano, directora general de Salud, informó al respecto que “poder contar con la inmunización para embarazadas durante este período es fundamental para proteger a los recién nacidos de las formas graves de bronquiolitis, especialmente durante la época estival”.

“En el marco de los cuidados integrales del embarazo, como no fumar y mantener una alimentación adecuada, instamos a que se acerquen a los centros de vacunación, independientemente de si cuentan o no con cobertura o prestación médica privada”, agregó

Desde la Secretaría de Salud se remarca la importancia de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, así como el rol central de la prevención y la educación sanitaria para reducir complicaciones, evitar hospitalizaciones y fortalecer el sistema de atención primaria.

