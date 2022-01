Comienza el ciclo de conciertos gratuitos y al aire libre en Torre Tanque

Desde las 20 hs, cada miércoles, jueves y viernes, se podrá disfrutar de una variada cartelera musical con artistas locales. Rock, reggae, blues, tango, jazz y cumbia, en los jardines de este Monumento Histórico Nacional, próximo a cumplir 79 años.

Este miércoles 19 de enero comenzará en Torre Tanque –en el mes de su 79 aniversario- una nueva edición del ciclo de conciertos gratuitos de verano que, cada año, impulsan en forma conjunta Obras Sanitarias y la Secretaría de Cultura en base a propuestas de neto corte local, con manifestaciones musicales que incluyen todos los géneros y que se podrán disfrutar en un escenario dispuesto al aire libre en los mismos jardines de Falucho y Mendoza con aforo limitado.

Según el cronograma de presentaciones 2022, Edgardo Troiano “abrirá el fuego” desde las 20 hs al ritmo del 2 x 4 y luego se sucederán –siempre en el mismo horario- la banda London con canciones de los años 80 el día jueves 20 de enero y Nubes, el viernes, con un sentido homenaje a Luis Alberto Spinetta. El programa en detalle, que contempla aforo limitado en cada presentación a propósito de la situación mundial imperante, continuará de la siguiente manera:

Miércoles 26, Barakus (afrobeat); jueves 27, Félix Barone Quinteto (jazz) y el viernes 28, en coincidencia con los festejos por el aniversario de Torre Tanque, Karina Levine y sus tangos. Ya en febrero, la agenda continuará el miércoles 2 con Out Of Control (tributo a los Rolling Stones); jueves 3, Reverdeser (reggae); viernes 4, Genes (rock, jazz y funk); miércoles 9, Alejandro Carrara (folklore); jueves 10, Despuntando Vicios (murga uruguaya); viernes 11, Columbia (tributo a The Beatles); miércoles 16, Altocamet (pop, rock y electrónica); jueves 17, Cumbiadellica (cumbia) y el cierre será el viernes 18 con la presentación de La Blues Machine (blues).

Vale recordar que las fechas en este Monumento Histórico Nacional, una obra de estilo Tudor ideada por el arquitecto Cornelio Lange e inaugurada el 30 de enero de 1943, no se suspenden por lluvia.

