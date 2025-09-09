Comienza el Festival de Teatro Independiente de Mar del Plata

La novena edición iniciará este domingo 14 de septiembre a las 19 en el Galpón de las Artes. Participan 20 obras de elencos de la ciudad

En septiembre regresa el Festival de Teatro Independiente a Mar del Plata organizado por la Asociación de Trabajadores de Teatro de la Región Atlántica (ATTRA).

La novena edición comienza este domingo a las 19 en El Galpón de las Artes, durante la apertura habrá intervenciones artísticas y se podrá disfrutar de “Tragedia en Cremona”.

Luego continuará durante los últimos dos fines de semana con obras para todo tipo de público en salas y centros culturales del circuito no comercial, con entrada a cooperación solidaria. Los detalles.

El Festival de Teatro Independiente surgió en 2017 como un acto de resistencia ante las políticas de ajuste y la reestructuración del CPTI sufrida durante el periodo 2016-2019. Su impronta está pregnada de garantizar participación, difusión y conocimiento del quehacer teatral de la región. Desde un principio, la forma de organización es colectiva y autogestionada. Por este motivo las entradas para las funciones serán por contribución solidaria con un valor sugerido de $10.000 y las reservas se pueden realizar a través de la página web attra.ar

Apertura

Tras el exitoso encuentro del viernes pasado en el Teatro Auditorium, este domingo a las 19 se realizará oficialmente la apertura del 9° Festival de Teatro Independiente en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

A las 19, el público que asista podrá disfrutar de intervenciones artísticas y luego tendrá lugar la función inaugural con la obra “Tragedia en Cremona”, una versión libre del clásico ”Romeo y Julieta” dirigida por Massi Mena. Las reservas están disponibles a través del siguiente enlace https://www.attra.ar/eventos/tragedia-en-cremona/

“En Cremona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad, renuevan viejos odios con pasión, y manchan con manteca la ciudad, la Provincia y la Nación”, explica la sinopsis de la obra. En esta versión clown las familias enfrentadas son Los Fagnani y Los Terrabucci. Pero Conito y Vicenta desafiarán los resquemores con su historia de amor.

El Festival de Teatro Independiente continuará con funciones para diversidad de público los últimos dos fines de semana del mes en salas del circuito no comercial de Mar del Plata como el Centro Cultural América Libre (20 de septiembre 1719), El Club del Teatro (Rivadavia 3422), El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), El Séptimo Fuego (Bolívar 3675), El Telón (España 1839), La Bancaria – Sala Arturo Jauretche (San Luis 2069), La Maga (España 1745), Liberart (Moreno 2742), Mar de Fuegos (La Rioja 1208) y Teatro Dúo (25 de mayo 3349).

