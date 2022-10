COMIENZA EL OPERATIVO PARA LA INCLUSIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA BILLETERA VIRTUAL DE BANCO PROVINCIA

Este miércoles se llevó a cabo la reunión entre los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Secretario de la Mutual 18 de Enero e integrante de la mesa gremial del Sindicato de vendedores ambulantes (SI.V.A.R.A) Regional Mar del Plata. En dicha reunión se armó el operativo para incluir a las y los trabajadores vendedores ambulantes y feriantes de la ciudad en la billetera virtual del Banco Provincia.

De la reunión llevada a cabo en las oficinas de la gerencia del Banco Provincia participaron en representación de SI.V.A.R.A, Ariel Greco y como autoridades de la mencionada entidad bancaria, Flavio Rouan (Gerente Zonal), German Fitzsimons (Subgerente Zonal), Osvaldo Romero (Gerente sucursal Independencia), Florencia Guglielmotti (Banco Provincia) y Andrés Mignanelli (responsable operativo de Cuenta DNI).

Los responsables de SI.V.A.R.A establecieron con las autoridades del banco realizar la semana próxima una convocatoria a vendedores ambulantes de distintos sectores de la ciudad, como así también a Feriantes. Los encargados operativos de Cuenta DNI brindarán una charla en la nueva sede del gremio a las y los trabajadores para informarles sobre los distintos beneficios de la billetera virtual y comenzarán a tramitar la inclusión de los trabajadores en la aplicación. Los beneficios a los que podrán acceder serán la apertura de una caja de ahorro, la obtención de una tarjeta de débito y de una tarjeta de crédito. Una vez activos estos beneficios podrán comenzar a realizar sus transacciones cobrando mediante la billetera virtual y brindando a sus clientes los descuentos que promociona el Banco Provincia, descuentos que van desde el 30% o 40% y los que utilicen posnet podrán otorgar hasta 4 cuotas sin interés.

Ariel Greco, representante de SI.V.A.R.A comentó sobre la importancia y trascendencia de este trabajo en conjunto con las autoridades del banco Provincia, “Realmente estamos ante una instancia histórica, no sólo para la ciudad sino para toda la Provincia de Buenos Aires. Con la billetera virtual de Cuenta DNI nuestros trabajadores podrán cobrar sus productos en forma virtual, otorgar los descuentos como cualquier comercio y hasta dispondrán del acceso a una tarjeta de crédito, algo inimaginable no hace mucho tiempo atrás. Esta medida habla de un trabajo de inclusión a un sector que ha estado postergado por décadas, no tenemos dudas de que la política de inclusión del banco provincia beneficiará nuestra actividad y da un paso fundamental en la bancarización del dinero proveniente de actividades informales permitiendo que la banca pública genere aún más beneficios para las y los bonaerenses. Estamos más que agradecidos con el presidente del Banco Provincia Juan Miguel Cuattromo por esta iniciativa de inclusión al sector de nuestra actividad».

Hay que recordar que Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, superó los 5 millones de personas usuarias y se perfila como uno de los medios electrónicos de pagos más usados por los y las bonaerenses. El 48% son nuevos clientes y clientas de la entidad y el 50% tienen entre 18 y 35 años. Entre enero de 2021 y abril de 2022, el gobierno y la banca pública provincial financiaron descuentos por más de 56 mil millones de pesos, esto según datos proporcionados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Greco aportó información sobre la modalidad de inclusión para los interesados en adherir a éste beneficio, “Queremos informarles a nuestros trabajadores que podrán comenzar a inscribirse para las charlas con la gente del banco en nuestro correo electrónico, sivaramdp@gmail.com o bien acercándose a nuestra nueva sede ubicada en la calle Independencia Nº721 de 10 a 13 horas, también a través de las redes sociales de nuestro gremio y mutual. Es de suma importancia aprovechar esta posibilidad ya que las ventajas son muchas. No perder ventas. Ofrecer al cliente los descuentos de 30% y 40% que ofrece la Cuenta DNI y también, sin duda, será un beneficio en materia de seguridad al no tener que manejar dinero en efectivo. Vamos camino a un nuevo paradigma en materia de transacciones financieras en nuestra actividad y, lo más importante, las y los que quieran acceder lo podrán hacer de manera voluntaria y con nuestro acompañamiento”.

