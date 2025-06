Comienza el primero de dos paros por 48 horas que los docentes universitarios realizarán durante junio

Los docentes universitarios retoman su plan de lucha en demanda de mejoras salariales y condiciones presupuestarias para las casas de estudio y llevarán adelante, entre hoy y mañana, un paro por 48 horas, el primero de los dos de similar extensión que se ha anunciado para este mes.

Así lo resolvió el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y a nivel local encontró el acompañamiento de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), con lo que se espera que la medida de fuerza tenga impacto en las distintas unidades académicas.

Desde el gremio marplatense afirmaron que se busca “una inmediata recomposición salarial y aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que se presentó hace 10 días en el Congreso”. Esa iniciativa prevé partidas económicas para garantizar sueldos, becas y el funcionamiento integral del sistema universitario en el país..

En el marco del paro, el miércoles 11 a las 15 se realizará un “semaforazo” en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, a escasos metros de la Facultad de Derecho. Un rato más tarde, alrededor de las 16, se participará de la Marcha de los y las jubiladas de Mar del Plata. A su vez, en coincidencia con las Jornadas Investigar que organiza la Unmdp y se desarrollarán los mismos días de paro en el Hotel 13 de Julio, los sindicatos intervendrán con cartelería específica reclamando por más presupuesto para investigación, ciencia, tecnología y la universidad.

Pedro Sanllorenti, Secretario general de ADUM , dijo que el paro de 48 horas responde a la “negativa del Gobierno de realizar negociaciones paritarias cuando la pérdida salarial es constante y muy importante. Venimos sufriendo desde el año pasado y cada uno de los meses que van de 2025, una degradación de nuestros salarios. Los ínfimos porcentajes de incremento que hemos recibido en este tiempo han sido imposiciones inconsultas del Gobierno nacional. En ese contexto, y como parte de las medidas para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes de todo el país decidimos continuar con el plan de lucha e incorporar este paro de 48 horas”, explicó el dirigente.

En ese mismo sentido, Sanllorenti agregó que “de no obtener una respuesta favorable a las demandas, los docentes universitarios retomarán las acciones directas. Adoptaremos nuevas medidas hacia fin de mes. Necesitamos que esta situación se revierta. La Ley de Emergencia Presupuestaria para las Universidades es fundamental en ese sentido: no sólo garantiza el derecho a la educación, sino que reconoce nuestro trabajo y permite pensar en recuperar buena parte de lo perdido”, completó.

Por su parte, Victoria Schadwill, Secretaria general de APU, planteó que es urgente que “Gobierno nacional se siente a negociar paritarias y no apruebe aumentos por decreto que son irrisorios y que no sólo no ayudan a mejorar la pérdida salarial de este año y medio, sino que ni siquiera se acercan a los números de la inflación”.

El segundo paro convocado por Conadu también es por 48 horas y se anunció para la semana del 23 al 27 de junio, oportunidad en la que además se buscará gestar una nueva movilización que buscará tener impacto en todo el país.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios