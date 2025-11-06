Comienza la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El tradicional evento dará inicio este jueves con la proyección de la película «El beso de la mujer araña». La programación se puede consultar en mardelplatafilmfest.com/40/es/programas y las entradas se adquieren a través de miboleteria.com.ar

La 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará del 6 al 16 de noviembre en diferentes salas cinematográficas de esta ciudad.

Este año, se celebran 71 años de historia, destacándose que el mismo pertenece a la categoría A de festivales internacionales, al igual que Cannes, Venecia, San Sebastián y Berlín. El encuentro cinematográfico contará con la participación de realizadores, productores, actores nacionales e internacionales y jurados que darán marco a las distintas secciones.

El Festival comenzará, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, el jueves 6 de noviembre con la proyección de “El beso de la mujer araña” de Bill Condon , con Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez, Bruno Bichir y Josefina Scaglione .

La nueva adaptación de la novela de Manuel Puig, dirigida por Bill Condon, inaugurará el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El regreso de una historia central de nuestra cultura, con un guiño directo a su primera versión cinematográfica, dirigida por el marplatense Héctor Babenco en 1985.

“El beso de la mujer araña” narra la historia de Valentín, un preso político que comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por escándalo público. Entre ambos se forma un vínculo inesperado mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita de la pantalla grande, Ingrid Luna.

Además, en el acto de apertura, Marilina Ross recibirá un Astor de Plata a la Trayectoria.

La programación completa se puede consultar ingresando en mardelplatafilmfest.com/40/es/programas/ y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la boletería online miboleteria.com.ar para las diferentes funciones, con precios preferenciales para jubilados y estudiantes.

Los cines que forman parte de esta edición son Teatro Auditorium – Sala Astor Piazzolla (Blvd. Marítimo Peralta Ramos 2280), Paseo Aldrey (Sarmiento 2685), Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) y Cine Ambassador (Córdoba 1673). También habrá funciones en Villa Victoria al aire libre (con entrada libre y gratuita) y se programarán funciones en horario especial para las escuelas.

Además, en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria) de Matheu 1851 se vivirán Noches de Película con pantalla al aire libre. Todas las funciones comenzarán a las 20 con entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran en el Centro de Información Turística de Marítimo Patricio 2276, de 15 a 18, el día anterior a cada película. Al día de la proyección los asistentes pueden llevar su silla, reposera o manta.

Viernes 7: “Mensaje en una botella” de Gabriel Nesci.

Sábado 8: “El novio de mamá” de Nicolás Silbert y Leandro Mark.

Domingo 9: “Belén” de Dolores Fonzi.

Viernes 14: “Mazel tov” de Adrián Suar.

Domingo 16: “Homo Argentum” de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Por otro lado, el Teatro Municipal Colón también será una de las sedes del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de la web www.articket.com.ar. Para quienes opten por la compra en el día, las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Colón, únicamente con el pago en efectivo. La entrada general tiene un valor de $7.500, mientras que para jubilados, residentes y estudiantes es de $4.000.

