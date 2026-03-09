COMIENZA LA CONVOCATORIA PARA EL 12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE COMEDIA FUNCINEMA

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierta la convocatoria al 12° Festival FUNCINEMA

El Festival Internacional de Cine de Comedia – Funcinema abre desde hoy la convocatoria para su 12ª edición, que se desarrollará en septiembre próximo en Mar del Plata. La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 31 de mayo y se debe hacer ingresando en el siguiente link www.filmfreeway.com/FUNCINEMA

El Festival es organizado desde la web www.funcinema.com.ar: la convocatoria es para cortometrajes, mediometrajes y largometrajes que hayan sido producidos desde enero de 2025 al presente. Deben tener a la comedia como género principal, peropuede relacionarse con el drama, el policial, la acción, el romance, la ciencia ficción o cualquier otro género.Los interesados en participar pueden consultar las bases en castellano https://acortar.link/gnEAFI o en inglés https://acortar.link/VBgeJ0



Los materiales inscriptos pueden ser seleccionados para participar de la Competencia Internacional de Cortometrajes -que contará con un jurado de especialistas-, como de

las diversas muestras paralelas que integrarán la programación. Además, habrá Voto del Público y todos los cortos argentinos en exhibición (que integren o no la Competencia Internacional de Cortos) participarán por un premio no oficial aportado por la empresa de servicios Pochoclo Rental.



Las proyecciones del 12° FUNCINEMA, como es habitual, se realizan con entrada gratuita. Una vez que cierre el período de convocatoria, se procederá a la selección del material y en agosto se empezará a conocer la programación final de la duodécima

edición.



Para mayor información o consultar las bases para el 12° Funcinema, contactarse a funcinemacine@gmail.com

Comentarios

comentarios