Comienza la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2026

Los Juegos Bonaerenses para el Deporte, la Cultura y la Tercera Edad abren su inscripción para la edición 2026 a partir de este miércoles 8 de abril a través del enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login. En esta nueva edición, General Pueyrredon buscará retener el título.

Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local Asimismo, desde este lunes 6 se encuentra a disposición el enlace para acceder al reglamento y a la documentación oficial www.juegos.gba.gob.ar.

En cuanto a las novedades para este año, se destacan:

Ajedrez: Se incorpora la categoría S-18 libre mixta.

Handball: Se cambia la categoría S-16 libre por S-14 libre.

Vóley: Se suprime la categoría S-17 libre y se incorpora la categoría S-14 E/A.

Gimnasia: La categoría masculina pasa a ser mixta.

Patín: Se sacan 3 eficiencias y se agrega S-18.

Mientras que los deportes para personas con discapacidad, adultos mayores y Cultura mantienen las categorías y modalidades de la edición 2025.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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