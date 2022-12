Comienzan 6 días de teatro con 10 salas y 80 artistas para celebrar la democracia en la costa

Seis días a puro teatro para celebrar la democracia, en 10 salas, con 80 artistas en escena en 15 espectáculos con entrada libre y gratuita.De la mano del Instituto Nacional del Teatro, se realiza del 5 al 10 de diciembre el Plan Federal «Teatro por la Democracia- Región Centro”, un ciclo de obras que tendrá lugar en salas de Mar del Plata, Miramar y Mar del Sud, con entrada libre y gratuita, a fin de permitir el encuentro entre teatristas y el público, para «festejar, reflexionar y rescatar la identidad y la memoria”.

Esta actividad, que la cogestionan Attra (Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica), la Red de salas Teatrales de Mar del Plata y la Municipalidad de General Alvarado, tendrá su broche final el 10 de diciembre próximo, jornada en la que se cumplen 39 años de la llegada de la Democracia a nuestro país y se inicia el camino hacia el 40 aniversario a celebrarse en 2023.

Gran parte de las obras programadas pertenecen a compañías de Mar del Plata y Gral. Alvarado aunque también se suman dos procedentes de CABA con “El Visitante” e “Hijo del campo”, logrando así una articulación entre compañeros de la Región Centro ( Prov de Bs As y CABA)

Los interesados en asistir, tienen que dirigirse a las salas el mismo día antes de la funciones a retirar las entradas.

PROGRAMACIÓN



LUNES 5 DE DICIEMBRE

19 hs: «Hamlet máquina», en Club del Teatro, Rivadavia 3422. Nuestro Hamlet Argento, viajando entre tiempos fuera de quicio, nuestro presente, un ente de progenie traicionera perdido en luminosidad. Hamlet sin padre, sin reino, sin tierra. Este Hamlet, escrito en las costuras de nuestra bandera, una máscara para atravesar el vértigo de nacer. Nuestra peculiar manera de mantenernos a flote en este mundo: maquinando para ser… o no ser. Cuenta con la Dirección General de Marcos Moyano y la actuación de Leandro Fernández Strifezza, recientemente nominado a los premios Estrella de Mar 2022 como Mejor Actuación Marplatense. Con Música Original de Andy Dellacasa y asistencia de dirección de Delfina Calderón.

19:30 hs: «Tu Falta de Querer», en La Bancaria -Sala Arturo Jaureche, San Luis 2069, con Mona De Marco, Oscar Miño, Macarena Riesco, Leo Rizzi. Lapislázuli es una joven que llega a la ciudad en busca de su padre, pero un accidente automovilístico la deja ciega. Luis Alfredo, heredero la familia Colón Ilacosta, preso de remordimientos por haberla atropellado, hará lo imposible por curarla y, así, comenzará una historia de amor entre ellos que la familia del muchacho, hará lo imposible por impedir. Veremos el capítulo Nro 1.274 de la exitosa tira, aunque los intérpretes no sepan cómo terminarla.

21 hrs «Viajeros de Toda Sinrazón», en Cuatro Elementos, Alberti 2746. Dramaturgia: José Luis Britos. La obra se basa en textos poéticos del escritor desaparecido Roberto Santoro, especialmente en sus poemas de la infancia. En un espacio incierto y opresor, siete personajes son obligados a jugar o a cantar melodías infantiles. Sin embargo, se atreven a trastocar las reglas para dar lugar a la palabra de Santoro, introduciendo denuncias que quiebran la inocencia infantil. A través de una atmósfera poética, los personajes portan la voz del escritor para salir del encierro y mantener viva su memoria. ,

21 hrs «Invisible es todo lo que nos mueve», en Soma Danza, Libertad 5067. Invisible, es todo lo que nos mueve, es una obra de danza transfeminista que trae lo vital del contacto, de las ganas, de la danza sin estereotipos. Esta obra reune textos narrativos y poéticos escritos por quienes han danzado por Soma y son ahora interpretados y narrados por este elenco de madres, mujeres cis, personas trans y no binaries.

MARTES 6 DE DICIEMBRE

20 hrs «Legítima indefensa», en La Maga Teatro, Jujuy 1721. Desde la puesta en escena, trabajando sobre la dramaturgia de Cristina Strifezza, apuntando a desarrollar el origen de la violencia a modo de espiral, el micro y macro sometimiento y padecimiento que hace a la víctima ser receptora de un encadenamiento de violencia a lo largo de su vida y también a veces la convierte en victimaria. Dirigida por Viviana Ruiz, con Cristina Strifezza, Vivi Scotti y Cecilia Zaninetti.

21 hrs «Río, el famoso», en El telón, España 1939. Es un juego cómico de funciones únicas, en el que el público elige las temáticas que se abordarán en el show. La elección se realiza a través de la red social Instagram, minutos previos al comienzo del show. A medida que transcurre la función el actor y comediante irá abordando de las temáticas elegidas e interactuando con el público a través de monólogos y representaciones, con su toque particular de espontaneidad y ternura que generan un humor especial. Dirección: Lova Paula Lostra. Autoría: Colectivo Soma Danza.

21:30 hrs «El visitante» (CABA), en Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Omar y Elisa son hermanos y viven en la misma casa con su madre, una señora mayor que espera desde hace cuarenta años que su hijo Enrique regrese de la guerra de Malvinas. La llegada de un vecino nuevo, llamado también Enrique y de una edad parecida a la de ese hijo, alterará la cotidianeidad de la familia. ¿Enrique es el sobreviviente que regresa de la guerra? ¿Es un impostor? ¿Es un recuerdo? ¿O es un nombre en la lista de bajas, tipeado en una carta por un oficinista militar?. Dirigida por Anabella Valencia, de Marcelo Galliano. Grupo Estable El popular.

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

18:30 hrs Una música nueva, en Liber Art, Moreno 2742. Es un unipersonal de narración oral escénica que recorre sucesos emblemáticos de la vida de Astor Piazzolla. Con una dramaturgia que fluye entre lo poético y lo cotidiano, y sutiles climas sonoros y lumínicos es una invitación su Mar del Plata natal de 1920, la Nueva York de 1930, Buenos Aires del ´40. Entre relatos se incluyen versiones originales de temas de Piazzolla, y como cierre se proyectan selectas fotografías. Dirige Javier Festa con autoría de Mariela Kogan. Grupo: Darse Cuento.

20 hrs H+ Mas que humano, en El séptimo Fuego, Bolívar 3675. Indaga en la vulnerabilidad y fragilidad de los cuerpos y su relación con la tecnología y el determinismo biológico. Un ensamble de teatro físico, danza, filosofía e ingeniería mecánica. Dirige Elizabeth Delfabro. Creado por el Grupo H+.

21 hrs «El visitante» (CABA), en el Teatro Municipal Abel y Santa Cruz, Calle 9 1250 Miramar.

21:30 hrs «Que todas las estrellas fugaces se nos caigan de rodillas», en Soma Danza, Libertad 5067. Entre danzas, monólogos y cartas se pone sobre el escenario una historia de amor que no es ficción, entre una mujer cis y un varón trans. Dirigen Lova Paula Lostra y Río Jara Sánchez.

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

21 hrs «74 días Malvinas», en El Telón, España 1839. Nominada Estrella de Mar 2017– rubro Teatro Alternativo-, Marcelo Altable su autor y director, propone teatro sensorial a oscuras; una puesta en escena donde se escucha, se siente, se huele, se imagina, se emociona, se vive. Nos presenta desde una ficción, la cruda y dura realidad vivenciada en un imborrable tramo de nuestra rica historia, por nuestros héroes presentes.

21 hrs «Sueños de Arrabal», en El galpón de las Artes, Jujuy 2755. Una obra íntegramente de marionetas de hilo, cargada de sensibilidad y humor, que atrapa tanto a niñes como adultes, y nos sumerge en una historia que transcurre dentro de la atmósfera tanguera de primera mitad del siglo XX. De y por Lucia Manso y Sol Lavitola, Grupo Cia Anima.

21:30 hrs «Hasta el fin del mundo», en CCAVE, Alberti 3723. De Lucas pablo Capurro, Teatro Salvaje. En un teatro, una actriz, sus acciones, sus textos, los personajes clásicos y su vida, se funden en un espacio sin tiempo, en un teatro sin fin. La actriz vive en escena su historia dentro del teatro, al tiempo que encarna distintos personajes femeninos de la literatura dramática universal. Asistimos así a una representación teatral dentro de otra. A una vida dentro de otra. Ella quería ser otras…ella quería hacer teatro y ahora, una vez actriz, ya no puede volver atrás.

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

21 hrs «Hijo del Campo» (CABA), en Teatro del Sur, Calle 102 y Calle 31 en Mar del Sud. De y por Martín Marcou. La obra, que en el 2022 atraviesa su séptima temporada, deconstruye la figura mítica del gaucho argentino, pone en relieve y desterritorializa saberes dados sobre este personaje agenciado en las tradiciones culturales. Es una mirada singular sobre los roles de género que se construyen culturalmente y celebra la cimentación de la diversidad sexual en espacios que existen fuera de las grandes urbes.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

21 hrs «Hijo del Campo» (CABA), en Cuatro Elementos, Alberti 2746.

