Comienzan a armarse las carpas en Mar del Plata y las expectativas son positivas para la temporada

«Las principales tarjetas de crédito van a estar financiando en 6 o 12 cuotas, así que Mar del Plata es una opción única», anticipó Bernardo Martín.

Mar del Plata inició el armado de sus carpas de playa, marcando el inicio formal de la temporada turística, y las expectativas son alentadoras. Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), destacó en diálogo con Canal 8 que los principales usuarios de los servicios de playa son los propios marplatenses.

“Obviamente, el principal público que tenemos y los principales usuarios son los marplatenses. Ya vienen contratando los servicios desde el principio de año, los pagan en cuotas y son los primeros que acceden al servicio. El mayor usuario de los clubes de playa somos los propios marplatenses. Obviamente que los turistas que vienen también buscan y usan el servicio, pero es un servicio realmente de los marplatenses”, señaló Martín.

Consultado sobre los precios para la temporada, el titular del EMTuryC indicó que “están muy ajustados, estamos muy competitivos. Mar del Plata está preparada para recibir una temporada con todos y con muchas promociones que vamos a tener con tarjetas de crédito. Las principales tarjetas de crédito van a estar financiando en 6 o 12 cuotas, así que Mar del Plata es una opción única”.

Con estas declaraciones, desde el EMTuryC se muestra optimismo de cara a un verano con gran afluencia de público y servicios accesibles, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país.

