Comienzo de clases en Mar del Plata: «Queremos un mejor sistema educativo del que tenemos»

Manifestó Sebastián Puglisi, secretario de Educación municipal, a pocos días de comenzar el ciclo lectivo 2023 en Mar del Plata.

A pocos días de comenzar las clases en la Provincia de Buenos Aires, las instituciones educativas de Mar del Plata se preparan para el nuevo ciclo lectivo.

Desde el comienzo de las vacaciones «estamos trabajando conjuntamente con el EMSUR, la secretaría de Obras y OSSE poniendo en valor las escuelas para llegar al primer día de clases sin riesgo edilicio», explicó Sebastián Puglisi, secretario de Educación municipal.

En este contexto, algunos docentes «ya comenzaron su periodo, otros están en su proceso de vacaciones, pero a partir del lunes están todos nuevamente en la escuela, también van a estar los chicos que empiezan su periodo de intensificación, estaremos de lleno en el ciclo 2023», declaró.

El Sistema Municipal de Educación depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, sin embargo los establecimientos educativos son administrados por la Municipalidad.

En este momento, Mar del Plata administra «33 jardines, 17 escuelas primeras, 20 secundarias, 10 escuelas de formación profesional y 4 institutos de educación superior con 25 mil alumnos aproximadamente», enumeró.

Sin embargo, algunos de esos establecimientos han sufrido hechos de inseguridad en los últimos días que preocupan a los vecinos de la ciudad: «Vandalismos tenemos año a año, estamos reforzando la seguridad con cámaras trabajando junto al COM. Por suerte no son tantos, pero no debe haber ninguno, lamentablemente que vandalicen un establecimiento educativo siempre nos llena de tristeza», afirmó.

Para finalizar, reflexionó sobre el proyecto presentado por el gobierno Bonaerense para que los alumnos de las escuelas secundarias no repitan el año.

«Ayer se ha dado marcha atrás con el plan que la Provincia de Buenos Aires tenía para tratar en el Consejo General de Cultura y Educación. Así que en principio seguimos como hasta ahora, era una idea que intentó de una semana a otra imponerse y hacía falta un poco más de diálogo», señaló.

No obstante, «todos acordamos que la repitencia en el mundo ya no es necesaria porque hay otros mecanismos para que los chicos aprendan, pero me parece que el desafío esta en que justamente puedan aprender para que no terminen su escolaridad sin saber», comentó.

Por lo que «celebro esta decisión del director general de cultura y educación de dar marcha atrás con el proyecto para seguir trabajándolo y con las voces de todos los sectores se va a poder mejorar. Tienen que opinar los docentes, sindicatos, los partidos políticos, queremos un mejor sistema educativo del que tenemos y hacia eso tenemos que ir», concluyó.

Fuente: El Marplatense

