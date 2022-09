¿Cómo actuar cuando una persona desaparece?: “No hay que esperar ni 24 ni 48 horas para hacer la denuncia”

Es habitual ver en redes sociales la búsqueda de personas, pero no siempre se cumple el protocolo establecido para dar con el paradero. Muchas veces, en pos de ayudar y ser solidarios con la desesperación de una familia, solo compartimos sin tener ninguna certeza ni haber chequeado los datos. Ante esto, se recomienda esperar la autorización o el pedido de difusión por parte de, principalmente, la fiscalía.

Para esto, en el caso de estar buscando a algún ser querido, es fundamental hacer la denuncia inmediatamente. Concretamente, ¿Cómo es el protocolo cuándo una persona desaparece? ¿Está bien difundirlo en redes de esta manera o hay que esperar?

Portal Universidad se comunicó con Juan Hay, voluntario de Red Solidaria, quien explicó cómo se busca a las personas que desaparecen en Argentina y qué es lo que hay que hacer en estas situaciones. Actualmente se buscan alrededor de 12 personas entre mayores y menores en Mar del Plata. En el territorio nacional, “no hay un número certero pero son alrededor de 300 búsquedas aproximadamente”, detalló.

Hay hizo referencia a qué sucede cuando desaparece un menor de edad y expresó que “en el caso de un menor se complica muchísimo. Ante todo hay que hacer la denuncia policial en la comisaría o jurisdicción donde desapareció la persona”.

Si bien siempre se dijo que se deben esperar una cierta cantidad de horas para realizar la denuncia, el voluntario declaró que “sea mayor o menor no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para hacer una denuncia de búsqueda de personas”.

“Si sabemos que está pasando algo malo con nuestro hijo, hermano, padre, etc, hay que hacerlo de forma automática. Si nos dicen que no, hay que insistir porque la denuncia de búsqueda de personas se tiene que tomar en tiempo y forma cuando la vamos a hacer. No hay ninguna ley que diga que hay que esperar 48 horas”, destacó.

Del mismo modo, afirmó que “si estamos esperando a nuestro hijo que tienen que venir de la escuela que tiene que llegar a las 18 y a las 18:30 no está, no tenemos contacto con él o se fue de lo habitual, es preferible ir a hacer la denuncia y de ahí en más empieza a trabajar una maquinaria”.

Haciendo hincapié en el proceso de la búsqueda, señaló que “no es solamente hacer la denuncia. En ese momento el 911 empieza a trabajar en la búsqueda de esa persona y se habilita algo que es la difusión, que se puede llegar a hacer posteriormente de la denuncia”.

Hay mencionó que hay varias posibilidades para denunciar sin importar la edad de la persona: “se puede hacer a un 0800 del Ministerio de Seguridad. Pero, lo ideal es ir a la comisaría para aportar datos personales, formas de localizarlo como puede ser datos de la sube, líneas de teléfono que porte, una fotografía, es mejor hacerlo presencialmente”.

Hay declaró que necesitan de dos cosas fundamentales para poder difundir una búsqueda desde la campaña #PrestanosTusOjos, que desde el 2011 la asociación trabaja en la ciudad. “Una es que este la denuncia hecha y tener contacto y autorización de los familiares en forma directa, que fue y que hizo la denuncia, que sea alguien con un vínculo probable que autorice para difundir esta búsqueda”, expresó.

“El otro modo sería un pedido formal de policía o fiscalía que nos agregue a la difusión de la búsqueda. Eso depende de la fiscalía, cuando ellos determinan que es tiempo de difundir en los medios, ahí ellos nos notifican y colaboramos”, agregó.

Además de compartir la búsqueda por sus redes sociales, Red Solidaria cuenta con una red de periodistas que ayudan en la difusión, “subimos a redes y mandamos a periodistas para que difundan masivamente”, dijo. A lo que agregó que “aparte de lo que es Mar del Plata lo difundimos a todo el país, o sea que tenemos que estar pendientes de la realidad de lo que estamos difundiendo y seguir todos los pasos de verificaciones posibles de que esa búsqueda sea real”.

El caso de Mia

Hay se refirió al caso de la menor que es buscada en estos últimos días y si la difusión en las redes sociales es correcta. “Si tenemos la autorización de familiares o de fiscalía está perfecto. En un principio difundieron los familiares y empezaron con la búsqueda, nosotros particularmente no los estamos difundiendo más allá de una nota porque no tenemos contacto directo con la familia, me comunique con la comisaría que interviene en el caso y todavía no está el pedido de fiscalía de la difusión y por eso estamos al margen”, explicó

El integrante de Red Solidaria comentó que “para buscar a una persona hay muchísimas formas. Obviamente a través de redes sociales, ver la interacción con las redes, si se tienen las claves es mucho más fácil acceder a los mensajes privados, sino hay que esperar los tiempos oficiales y después la justicia si va a poder acceder pero va a demorar”.

¿Cuál es el siguiente paso luego de la difusión? Hay explicó que “recomendamos que se formen grupos y empezar a buscar en lugares donde esta persona es habitué, clubes, amigos, escuela, salidas, boliches, todos los lugares donde se pueda llegar estar”.

Si bien afirmó que “si bien hay casos donde la persona aparece, esta persona estaba bien y eso queda como una anécdota, también tenemos casos de personas que estamos buscando hace más de 10 años”.

“Es preferible hacer un escándalo en el momento y hacer el ridículo antes de esperar y ver qué pasa, en esa espera se pasan horas y días sin saber nada”, planteó.

Hay manifestó un caso que pasó puntualmente con una chica de Tandil, “estaba estudiando acá en la universidad con toda la familia en Tandil. Un día desaparece, un fin de semana se contactan los compañeros que no contestaba teléfono ni redes, hicieron la denuncia y la empezamos a buscar y la chica se había ido a Uruguay, no activo el roaming del teléfono. La familia sabía dónde estaba pero los compañeros acá en Mar del Plata no, cuando se enteró quedó como una anécdota pero el tema es que si hubiese pasado otra cosa se hubiese aprovechado ese tiempo en buscarla”.

FUENTE: Portal Universidad

Comentarios

comentarios