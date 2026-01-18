 Cómo estará el clima este domingo 18 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo algo nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 20 grados.

Tras el fugaz temporal que pasó por Mar del Plata este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un domingo sin lluvias.

En la mañana se presentarán 17 grados, con cielo algo nublado y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sur. Además, se registrarán ráfagas de entre 42-50 km/h.

Por otra parte, durante la tarde, el cielo aumentará su nubosidad y la temperatura alcanzará una máxima de 20 grados. Asimismo, el viento mantendrá su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Finalmente, en la noche de este viernes, la temperatura marcará un descenso hasta los 15 grados.

Fuente: Mi8

