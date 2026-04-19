Cómo estará el clima este domingo 19 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo en Mar del Plata una jornada con temperaturas agradables pero cielo nublado.

El clima en Mar del Plata para este domingo 19 de abril estará agradable pero con algunas nubes más que se harán presente en comparación con este sábado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 17ºC por la mañana y viento del sur de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 20 ºC, la máxima esperada para hoy, con continuidad de cielo nublado y vientos que mantendrán su leve intensidad.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 14 ºC, registrándose ráfagas de hasta 50 km/h y con una muy leve probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10 y el 40%.

Fuente: MI8

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