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Cómo estará el clima este domingo 31 de mayo en Mar del Plata

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo se presentará con cielo nublado por la tarde y una temperatura máxima de 16º

Este domingo 31 de mayo se presentará con temperaturas agradables -dentro de lo que cabe-, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 16º C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera un cielo apenas nublado, con una temperatura de 8º C y viento leve del sudoeste de hasta 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, la temperatura que alcanzará los 16º C, y vientos que reducirán su intensidad a entre 7 y 12 km/h desde el sudeste.

Hacia la noche el pronóstico anticipa una baja en la temperatura hasta los 10º C y viento que permanecerá del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

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