Cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.

De cara a este domingo de elecciones en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada gris y con mucha neblina.

En la mañana se presentarán 5 grados y vientos que soplarán a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Asimismo, en la tarde, la neblina se diluirá, mientras que la temperatura aumentará a 14 grados, esperada como la máxima del día. En tanto, el viento aumentará su intensidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que se registrarán a entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, para el cierre del domingo, se espera una temperatura de 7 grados y un cielo mayormente nublado.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios