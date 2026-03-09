Cómo estará el clima este lunes 9 de marzo en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado y con una temperatura apenas por encima de los 20º C.

Después de un fin de semana con clima muy agradable, este lunes 9 de marzo el cielo estará nublado en Mar del Plata, sin lluvias a la vista.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura a la mañana será de 18º C, a la tarde alcanzará una máxima de 22º C y a la noche bajará a 17º C.

En cuanto al viento, soplará todo el día desde el noreste: primero a 13-22 kilómetros por hora y a partir de la tarde a 23-31 km/h.

