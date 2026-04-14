Cómo estará el clima este martes 14 de abril en Mar del Plata

El pronóstico para este martes en Mar del Plata anticipa una jornada muy agradable y una máxima que rozará los 25 ºC.

El clima en Mar del Plata para este martes 14 de abril se presentará muy agradable, con una temperatura agradable que rozará los 25 ºC.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 16 ºC por la mañana, en un contexto de cielo parcialmente nublado y viento del norte de entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 24 ºC, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado, en un escenario que aparece como ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC. El cielo seguirá parcialmente nublado y el viento del norte se ubicará entre 7 y 12 km/h.

Fuente: MI8

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