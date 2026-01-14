 Cómo estará el clima este miércoles 14 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 28 grados y cielo ligeramente nublado.

Para este miércoles 14 de enero en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable, sin lluvias y con temperaturas altas. Luego de una noche con lluvia y un día fresco, hoy podremos volver a la playa.

En la mañana se presentarán 24 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector norte. Además, el cielo permanecerá ligeramente nublado.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta los 28 grados, estimada como la máxima del día. Asimismo, el viento incrementará su intensidad a entre 23 y 31 km/h desde le noreste, con ráfagas que se registrarán de hasta 50 km/h.

Finalmente, para la noche de este miércoles, el termómetro indicará un descenso en la temperatura hasta los 23 grados, mientras que los vientos pasarán a soplar entre 32-41 km/h.

Fuente: Mi8

