Cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 12.

Mitad de semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada nublada y con una leve probabilidad de lluvias en Mar del Plata para este miércoles 17 de septiembre.

Para este miércoles, el SMN prevé una mañana con neblina, 14 grados y vientos que soplarán a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Asimismo, en la tarde, se espera una leve probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40%. Asimismo, la temperatura aumentará hasta 18 grados, esperada como la máxima de hoy. En tanto, el viento subirá su intensidad a entre 13 y 22 km/h desde el este.

Por último, durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, mientras que la temperatura y el viento bajarán a 12 grados y 7-12 kilómetros por hora respectivamente.

