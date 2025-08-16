Mirador Virtual Mobile

Cómo estará el clima este sábado 16 de agosto en Mar del Plata

ARCHIVO
31

En el inicio del tercer fin de semana de agosto en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de sábado mayormente nublado y con leve presencia de neblina.

A la mañana, la mínima fue de 2 grados y los vientos soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Asimismo, durante la tarde, la temperatura aumentará a los 10 grados, mientras que el viento incrementará su intensidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Manteniéndose el cielo mayormente nublado, la noche cerrará con 7 grados y el viento en su misma intensidad.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Las prepagas ya…

Ago 16, 2025 31

ESTELARES GIRA 2025 

Ago 15, 2025 36