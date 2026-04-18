Cómo estará el clima este sábado 18 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el inicio de este fin de semana en Mar del Plata una jornada cálida y soleada.

El clima en Mar del Plata para este sábado 18 de abril permanecerá con temperaturas apenas por encima de los 20ºC, agradable y con sol.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 16ºC por la mañana y viento del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 21 ºC, la máxima esperada para hoy, con continuidad de cielo parcialmente nublado y vientos que mantendrán su leve intensidad.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC, culminando una jornada de sábado agradable y cálida.

Fuente: MI8

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