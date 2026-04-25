Cómo estará el clima este sábado 25 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada mayormente nublada, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18. También se esperan cambios en la dirección del viento y ráfagas por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado 25 de abril una jornada mayormente nublada en Mar del Plata, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que podría alcanzar los 18.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día, en un escenario de tiempo estable pero con cambios en la circulación del viento a medida que avancen las horas.

Durante la madrugada, el viento soplará desde el sector oeste, mientras que por la mañana rotará al sur. Más tarde, durante la tarde, volverá a cambiar y llegará desde el este.

Ya en horario nocturno, el viento volverá a modificar su dirección y se ubicará en el cuadrante noreste, con un incremento en su intensidad.

En ese tramo final del día, además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, según indicó el organismo nacional.

De esta manera, el sábado se perfila con condiciones frescas, abundante nubosidad y una noche con más presencia de viento en la ciudad.

Fuente: Mi8

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