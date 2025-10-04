Cómo estará el clima este sábado 4 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para hoy.

Se corta la racha de días lindos: para este sábado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h, en el marco de una alerta amarilla para la noche.

Sin embargo, la temperatura se mantendrá agradable durante todo el día, variando entre los 19 y los 24 grados. Asímismo, el cielo se mostrará nublado hasta el arribo de las lluvias.

En cuanto a los vientos, soplarán entre 13 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 o 90 km/h , a medida que avance la jornada.

Fuente: Mi8

