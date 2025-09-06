Cómo estará el clima este sábado 6 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima de 13 grados.

Comienza el primer fin de semana de septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada de sábado sin nubes.

Por la mañana, la mínima fue de 6 grados con un cielo ligeramente nublado. El viento sopló entre los 7 y 12 kilómetros por hora desde el noroeste.

Para la tarde, la temperatura aumentará: se estiman 13 grados, la máxima para este día. Finalmente, en la noche, el termómetro anticipa un descenso de temperatura a 7 grados.

