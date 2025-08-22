Cómo estará el clima este viernes en Mar del Plata

Después de una jornada casi primaveral, con más de 16° y sol hasta bien entrada la tarde, para este viernes se espera el regreso de la lluvia y descenso de la temperatura.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la mañana y tarde se esperan tormentas de diversa intensidad, que irán amainando con la llegada del atardecer.

En tanto, se anuncia un descenso de la temperatura, con una mínima que partirá de los 10° y la máxima podrá alcanzar los 13°.

Por otra parte, el viento durante la madrugada y la mañana estará del cuadrante noreste, para rotar después del mediodía hacia el sector del sudoeste, dónde permanecerá hasta la medianoche.

Fuente: La Capital

