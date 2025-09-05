Cómo estará el clima este viernes en Mar del Plata y la zona

Las lloviznas y el frio continuarán este viernes, en otra jornada fría y con cielo cubierto, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones climatológicas indican que durante la madrugada el cielo se mostrará parcialmente nublado, en tanto que se prevén chaparrones matutinos y cielo mayormente cubierto para el resto de la jornada.

Las temperaturas continuarán a la baja, ya que se espera una mínima de 3° y una máxima que podrá llegar a los 1o°, mientras que el viento tendrá direcciones dispersas: a la madrugada estará del oeste; para rotar al sudoeste a la mañana, con ráfagas que podrán alcanzar los 50 km/h; al sur a la tarde y al sudoeste en horario nocturno.

fuente: La Capital

