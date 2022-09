Cómo pedir la baja a los subsidios de luz y gas para poder acceder al dólar ahorro

Luego de que transcendiera que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) evalúa prohibir la compra de dólar ahorro a quienes hayan optado por los subsidios en las tarifas de luz y gas, miles de usuarios solicitaron la baja.

Juan Agustín D’Attellis, director de la entidad bancaria, aseguró que la medida tiene su justificativo en que «no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado». De este modo, los solicitantes del subsidio por tarifas de luz y gas se sumarán al grupo integrado por:

Empleados que durante la pandemia percibieron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas.

Monotributistas y autónomos que posean créditos a tasa cero, hasta su cancelación.

Quienes percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Personas que operan dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación -CCL-).

Beneficiarios de planes sociales, tales como Asignaciones Universales y Tarjeta Alimentar, entre otros.

Quienes hayan refinanciado sus deudas con tarjetas de crédito.

Beneficiarios de créditos UVA.

Titulares de cuentas compartidas, ya que el cupo es por cuenta y no por persona.

Todos aquellos que posean movimientos en las cuentas que correspondan a ingresos o egresos sospechosos o excesos en los cupos permitidos.

El BCRA no necesitaría emitir ninguna nueva normativa, ya que aún se encuentra vigente la comunicación A7105 de septiembre de 2020, que prohibió la compra de divisas de forma oficial a los beneficiarios de planes o programas de ayuda social. No obstante, fuentes oficiales adelantaron que la medida sería comunicada una vez que quede determinada la conformación del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) que todavía permanece abierto.

Según informó Walter Martello, el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): «Día a día va creciendo el registro, pero con posterioridad al anuncio se registró una caída abrupta en las primeras 36 horas. Todo indica que se trataría de esto». Se estima que más de 18.000 usuarios decidieron solicitar la baja para acceder al cupo de U$S 200 mensuales. Y aclaró que la limitación impuesta por el Gobierno aplica solo para «quien figure como titular del servicio».

Guía paso a paso para darse de baja de los subsidios a las tarifas de gas y luz

1- Ingresar a la página oficial de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) https://www.argentina.gob.ar/subsidios y seleccionar la opción “Modificar o eliminar solicitud”

2- Completar el DNI y el número de gestión que se obtuvo cuando se pidió el subsidio

3- Clickear en la opción “Eliminar mi solicitud”

Las autoridades de la entidad presidida por Miguel Pesce trabajan en el cruce de bases de datos con la secretaría de Energía, encabezada por Flavia Royón, en donde cuentan ahora con la información del consumo y nivel patrimonial de los usuarios.

Todavía no está claro cuántas personas serán alcanzadas por los cambios, pero la limitación no impactará en quienes pierdan los subsidios, en tanto se encuentren habilitados para realizar la operación cambiaria.

FUENTE: NA

