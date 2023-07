Cómo se vive en 5 de las ciudades mejor clasificadas por el Índice de Calidad de Vida de The Economist

Si bien un índice puede mostrar datos sobre lo que hace que un lugar sea habitable, son las personas que lo experimentan día tras día las que pueden hablar mejor de cómo es realmente vivir allí

Después de la crisis generada por la pandemia de covid-19, la calidad de vida vuelve a aumentar en muchas ciudades del mundo.

De hecho, la calidad de vida general ha llegado a su punto máximo en los últimos15 años, según el Índice de habitabilidad global que realiza anualmente de The Economist Intelligence Unit.

La división del semanario económico puntúa a 173 ciudades en factores que incluyen estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.

El aumento de la calidad de vida se debe en gran parte a las mejoras en la atención médica y la educación en Asia, Medio Oriente y África, incluso pese a que las notas en el capítulo de estabilidad han disminuido en general ante los disturbios civiles por el aumento del costo de vida o los conflictos en ciudades como Kiev.

El fin de las restricciones pandémicas en todo el mundo también ha mejorado las calificaciones de cultura y medio ambiente, a medida que los eventos y exposiciones han regresado con fuerza.

Aunque un índice puede mostrar datos sobre lo que hace que un lugar sea habitable, son las personas que lo experimentan día tras día las que pueden hablar mejor de cómo es realmente vivir allí.

Hablamos con los residentes de algunas de las 5 ciudades mejor clasificadas para averiguar las razones por las que aman vivir allí.

1)Viena, Austria

Para la capital austriaca no es novedad su puesto número uno en el índice de habitabilidad.

Solo perdió el galardón brevemente en 2021, cuando los cierres por la pandemia afectaron sus museos y restaurantes.

Con puntajes perfectos en estabilidad, salud, educación e infraestructura, Viena es mucho más que la suma de estas partes, según los residentes.

“Básicamente, tienes un círculo de vida completo en un solo lugar”, explica Manuela Filippou, gerente del restaurante Konstantin Filippou, con dos estrellas Michelin, y del bar de vinos naturales contiguo.

Esta ciudad histórica cuenta con un sistema de transporte público confiable, el coste del cuidado de los niños es asequible y el acceso a cafés, teatros e incluso bodegas de vino dentro de la ciudad es fácil.

Todo esto hace que Viena pueda sentirse como un lugar de vacaciones eternas, dice Filippou.

“A veces, cuando trabajamos demasiado y no podemos viajar en mucho tiempo, ni siquiera nos damos cuenta porque podemos satisfacer nuestro hambre de todo lo anterior dentro de los límites de la ciudad”, agrega Filippou.

Para Richard Voss, residente en Viena y gerente de ventas y mercadeo del hotel Das Tigra, la calidad de vida de la ciudad se ve reforzada por la rica historia cultural y las actividades disponibles.

“Viena tiene muchos edificios históricos impresionantes, que incluyen el Palacio de Schönbrunn, el Hofburg o el Ayuntamiento de Viena”, dice.

“La ciudad también es conocida por su tradición musical. Famosos compositores como Mozart, Beethoven y Strauss vivieron y trabajaron aquí”.

Voss recuerda que toda esa historia también impregna los numerosos museos, teatros y óperas de la ciudad.

También recomienda adentrarse en la historia culinaria de Viena, degustar platos tradicionales como el wiener schnitzel y la tarta sacher.

O visitar los distintos mercados, como el Naschmarkt, para disfrutar de comida recién hecha y especialidades locales.

Viena es considerada como una de las mejores ciudades para vivirPixabay

2)Melbourne, Australia

Tanto Melbourne como Sidney recuperaron sus puestos en la clasificación (tercero y cuarto respectivamente) después de caer en el índice durante la pandemia que afectó al sistema de salud australiano y provocó prolongados confinamientos.

Melbourne, en particular, obtuvo la puntuación más alta en cultura y medioambiente del país, rasgos que enamoran a los residentes.

“Melbourne tiene una increíble escena gastronómica, cultural, artística así como eventos y atracciones, además de albergar todos los deportes y eventos internacionales más importantes, como el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia y el Abierto de tenis de Australia”, dice Jane Morrell, activista de las personas con discapacidad y fundadora de Carer Solutions.

También dice que la ciudad es fácil de recorrer, con tranvías de fácil uso que recorren el distrito central y el resto de barrios.

Además, la ciudad está a poca distancia en automóvil de las playas y la región vinícola, que tiene fama mundial.

Para la bloguera Kimmie Conner, originaria de California, la ciudad supera ligeramente cuando se compara con otras ciudades.

“Hay lugares como Sídney que en cuanto los ves sabes que son hermosos. Tiene impresionantes vistas, costas y edificios icónicos. Pero Melbourne no es una ciudad de monumentos, es una ciudad de cultura. Y descubrir eso requiere un poco más de investigación”, dice Conner, quien escribe en “Adventures & Sunsets”.

Afirma que prefiere Melbourne por encima de cualquier otra ciudad.

“Para descubrir lo que está pasando en Melbourne, solo tienes que entrar en una pequeña cafetería y que te sirvan uno de los mejores cafés de tu vida”.

“Te recomiendo probar los menús de degustación en los restaurantes de especialidades de la ciudad y beber cócteles en bares ocultos, a menudo escondidos detrás de puertas secretas”, añade.

Los habitantes de Melbourne son muy accesibles y amigables.

No hay nada ni nadie que esta brillante ciudad no pueda proporcionar.

Conner opina que la gente inicialmente es más acogedora aquí que en Sidney, mientras que Morrel también cita la actitud positiva de los residentes como un factor que hace más agradable vivir allí.

Los habitantes de Melbourne son muy accesibles y amigablesDANIEL POCKETT – AAP Image

3)Vancouver, Canadá

Tres ciudades canadienses (incluidas Calgary y Toronto) se ubicaron entre las 10 principales este año.

Pero Vancouver ocupó el puesto más alto (el 5) por sus puntajes en cultura y medio ambiente, rasgos que los residentes señalan de inmediato en su amor por su ciudad.

“Desde Vancouver se llega muy fácilmente a los bosques, al mar o a las montañas”, dice Tony Ho, residente y propietario de una pequeña empresa.

“Nuestro sistema de transporte permite ir desde la hermosa English Bay hasta la cima de la ciudad en Grouse Mountain, todo en el mismo día y lo puedes hacer en auto, bicicleta, tren y barco”.

También le encanta la cocina diversa de la ciudad, un reflejo de la composición multicultural de Vancouver, donde puedes encontrar de todo, desde injera etíope hasta momos tibetanos.

“La cultura gastronómica y la procedencia de quienes la cocinan está siempre creciendo”, señala.

Como padre de un niño pequeño, Ho también aprecia los numerosos parques y playas, todos a menos de 20 minutos del centro de la ciudad.

“Es algo a lo que quiero que mi hijo tenga acceso por el resto de su vida”, dice.

Los dueños de negocios de otros países también se ven atraídos por las políticas de apoyo a la inmigración.

“Como empresario e inmigrante de Croacia, estaba buscando una ciudad que fomentara el crecimiento empresarial pero que también fuera vibrante y tolerante”, dice Joe Tolzmann, director ejecutivo de la plataforma móvil RocketPlan.

“Vancouver es perfecto para iniciar un negocio, por que existen muchos trabajadores cualificados. Siempre hay alguien a quien puedes contactar o servicios a los que recurrir en cada fase del emprendimiento empresarial. La comunidad empresarial aquí es extremadamente solidaria e inclusiva”.

Más allá de los negocios, el paisaje siempre ofrece un bienvenido descanso.

“Cuando necesito una pausa, tengo de un lado el océano y del otro las montañas”, agrega Tolzmann.

Vancouver es perfecto para iniciar un negocio, por que existen muchos trabajadores cualificadosDON MACKINNON – AFP

4)Osaka, Japón

Ocupando el décimo lugar en el índice, y el único país asiático en llegar al top 10, Osaka obtuvo un puntaje perfecto de 100 en estabilidad, atención médica y educación.

A medida que el costo de vida continúa reduciendo los ingresos de muchos hogares en todo el mundo, la asequibilidad de Osaka también es una gran ventaja para los residentes.

“El alquiler en Osaka no es caro en comparación con otras metrópolis de Japón y del mundo”, dice Shirley Zhang, originaria de Vancouver.

“Mi alquiler es aproximadamente [el equivalente a] US$520 cada mes con agua, internet y cuota de mantenimiento incluidos. Aunque el departamento es pequeño, es nuevo y limpio. Si tuviera que alquilar un lugar como el mío en Vancouver, no me costaría menos de US$900″, destaca.

Salir a cenar a restaurantes y gastar poco es también una de las cosas más destacadas por los lugareños.

“A diferencia de Reino Unido de donde soy, salir a cenar puede afectar significativamente la billetera, Osaka ofrece comidas en restaurante de calidad a precios sorprendentemente económicos”, dice el residente James Hills.

“Puedes darte el lujo de comer en restaurantes todos los días”, cuenta.

Salir a cenar a restaurantes y gastar poco es una de las cosas más destacadas de Osaka por sus ciudadanos

La ciudad también se siente más segura que otras grandes ciudades.

“Me siento muy segura caminando sola a casa incluso a mitad de la noche”, dice Zhang, que añade que nunca se preocupa de que le roben el bolso o la cartera, aunque los haya dejado desatendidos.

Los residentes aprovechan mucho la confiable red de transporte público.

“La ciudad y sus alrededores tienen una extensa red de trenes”, señala Jonathan Lucas, especialista en marketing de la Oficina de Turismo de Osaka.

“Es fácil y rápido salir de la ciudad por un día y explorar otros lugares fantásticos como Kioto, Nara y Kobe”, enfatiza.

5)Auckland, Nueva Zelanda

Empatada en el número 10 con Osaka, Auckland escaló más de 25 lugares desde el año pasado, debido en gran parte a su reapertura retrasada por la pandemia, donde las restricciones y los confinamientos no se levantaron por completo hasta septiembre de 2022.

Junto con su puntaje de educación perfecto, la ciudad también tuvo la puntuación más alta en cultura y medio ambiente entre las 10 ciudades principales.

“Puedes encontrar una hermosa playa solitaria probablemente solo a 20 minutos en carro de Auckland, si no más cerca”, dice la residente Megan Lawrence, quien escribe en My Moments and Memories.

“Tenemos un impresionante parque acuático a la vuelta de la esquina, con muchas formas de disfrutarlo. Del mismo modo, la ciudad está bordeada por hermosos bosques nativos, a donde es fácil escapar y no sentir que estás en una ciudad”, agrega.

Como la ciudad más grande de Nueva Zelanda, los residentes también se benefician de eventos de clase mundial, incluida la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA, que se celebra estos días.

“Tenemos los mejores conciertos, espectáculos y eventos deportivos justo en nuestra puerta”, dice el residente Greg Marett de la compañía de viajes guiados AAT Kings.

“La próxima semana, voy a ver una exposición sobre la época de los faraones en Egipto en el Museo de Auckland”, resalta.

También enfatiza la belleza del impresionante puerto de la ciudad, con los yates y veleros amarrados que le dan el sobrenombre de “La ciudad de las velas”.

Y recomienda a los novatos que visiten el Museo Marítimo de Auckland para aprender sobre la historia marítima de la ciudad y la historia de Nueva Zelanda en la competición de la Copa América de vela.

Como un país relativamente joven y culturalmente diverso, Nueva Zelanda adopta y se adapta a las cocinas de todo el mundo, por lo que tanto los restaurantes como los supermercados ofrecen muchas opciones, dice Lawrence.

Pero lo que realmente lo hace un buen lugar para vivir es la amabilidad de la gente.

“La mayoría de los kiwis son amables, están dispuestos a ayudar y siempre te saludan alegremente cuando te cruzas en un paseo”, dice.

“Me encanta lo abierta que es la gente aquí que siempre tienen una sonrisa”, destaca.

Como la ciudad más grande de Nueva Zelanda, los residentes también se benefician de eventos de clase mundial, incluida la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA, que se celebra estos díasCORNELL TUKIRI – NYTNS

Fuente: BBC Mundo, La Nación

Comentarios

comentarios