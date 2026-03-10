Cómo usa cada generación las redes sociales en Argentina

La Universidad FASTA presentó un nuevo análisis sobre los hábitos digitales en elpaís. El estudio fue realizado por el Observatorio Universitario de la Ciudad junto ala Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Periodismo y Comunicación.

El trabajo analiza cómo varían el tiempo de uso, las plataformas preferidas y los momentos de conexión según la edad, comparando los comportamientos de Generación Z, Millennials, Generación X y Baby Boomers a partir de 4.300 encuestas realizadas en todo el país.



El relevamiento forma parte del proyecto de investigación “El consumo de redes sociales y el uso de Internet en la Argentina”, que desde marzo de 2024 releva hábitos digitales en el país a partir de encuestas online realizadas en las 24 provincias.



Cada generación habita las redes de manera distinta.

Los resultados muestran diferencias claras en los patrones de consumo digital entre generaciones.



Las generaciones más jóvenes presentan mayor diversificación de plataformas y mayor tiempo

de uso diario. En particular, la Generación Z (nativos digitales, nacidos entre 1995 y 2012) se

destaca por el predominio de redes visuales y una fuerte actividad durante la noche y la

madrugada.



En el caso de los Millennials (nacidos entre 1980-1994), el uso de redes combina entretenimiento

con información, con una presencia equilibrada entre plataformas tradicionales y visuales.

La Generación X (nacidos entre 1965 y 1979) muestra un uso más concentrado en plataformas

consolidadas y un mayor consumo durante horarios diurnos, especialmente al mediodía y por la

tarde. En este grupo también se observa un uso más activo de las redes para informarse.

Entre los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964), el consumo digital presenta menor

diversificación de plataformas y menor tiempo de uso promedio. Predominan los usos vinculados

a la información, el contacto con familiares y el seguimiento de noticias y actualidad.

El análisis confirma que las redes sociales no se utilizan de la misma manera en todas las edades:

cada generación desarrolla hábitos digitales propios, vinculados a sus intereses, rutinas y formas

de interacción con el entorno digital.



“Las diferencias generacionales permiten entender cómo evoluciona el ecosistema digital y cómo

cambian las formas de consumo de información, entretenimiento y comunicación en la sociedad”,

señaló Lorena Carballo, coordinadora de la investigación.



Investigación sobre hábitos digitales

Este estudio forma parte del proyecto “El consumo de redes sociales y el uso de Internet en la

Argentina”, orientado a comprender las dinámicas del uso de plataformas digitales en la vida

cotidiana.

A través de encuestas realizadas en todo el país, la iniciativa analiza cómo las personas utilizan las

redes sociales, cómo cambian sus hábitos digitales y qué transformaciones se producen en el

ecosistema online a lo largo del tiempo.

Los resultados aportan información relevante para comprender las prácticas digitales

contemporáneas y las diferencias generacionales en el consumo de redes sociales.

Descargar los informes completos:

https://www.ufasta.edu.ar/observatorio/files/2026/03/RADIOGRAFIA-DIGITAL-ARGENTINA-2025.pdf

https://www.ufasta.edu.ar/observatorio/files/2026/03/Analisis-comparativo-2024-2025.pdf

https://www.ufasta.edu.ar/observatorio/files/2026/03/ANALISIS-POR-GENERACIONES-2025.pdf



Comentarios

comentarios