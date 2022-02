Cómo y dónde bucear en la provincia de Buenos Aires, y cuánto cuesta

Mar del Plata, se sabe, ofrece atractivos para disfrutar todo el año; desde sus conocidas playas hasta entretenimientos, museos, edificios históricos, y mucho más.

Pero hay una actividad muy particular, que quizás no muchos conozcan: el buceo. Cuando llegamos a la playa, lo primero que hacemos es pisar la arena descalzos, meter los pies en el mar y lograr conectar con la inmensidad. ¿Te imaginás nadar en las profundidades entre caballitos de mar y peces de colores alrededor, y delfines que salen a recibirte?

Bucear en «La Feliz» es una actividad que existe desde hace más de 50 años. Sin embargo, durante la última década, con la proliferación de escuelas dedicadas a la actividad, la práctica fue creciendo, y también la curiosidad de los y las turistas. Y es que, aunque muchos no lo sepan, es una actividad abierta a todo el mundo, que no requiere conocimientos o experiencia previa.

“El buceo se categoriza en una, dos y tres estrellas, también llamadas open water, advance o dive master, que son equivalencias. Y la etapa inicial de entrenamiento no requiere de ningún conocimiento previo”, explica Carlos Brelles, presidente de la Asociación Civil Thalassa Escuela de Buceo local, adherida a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, institución que rige la actividad.

Una estrella habilita a bucear hasta quince metros de profundidad; con dos, esa profundidad se duplica; y con tres estrellas se puede llegar hasta los cuarenta metros, que es el máximo de profundidad permitido, incluso para instructores.

Imágenes del «Banco de afuera».

Escenario marino

Turcos, meros, salmones, besugos, garopas, pulpos, estrellas de mar, y el pez limón en verano, son parte de la biodiversidad que se puede observar en estos escenarios de película.

En las salidas de verano es habitual encontrarse con delfines, y en invierno, es normal ver ballenas. “Hace poco cruzamos una manada de delfines que se pusieron verticales al lado de un turista, que no paraba de decir que no lo podía creer, casi llegaba a tocarlos. No se necesita viajar al Caribe para vivir estas experiencias; las tenemos acá, en la provincia de Buenos Aires”, cuenta Brelles entusiasmado.

“Para finalizar el curso, la certificación se obtiene con una práctica en aguas confinadas o en aguas abiertas. Antes se hacían solo en destinos como Las Grutas o Puerto Madryn, pero hoy muchos eligen Mar del Plata, que ofrece una infraestructura muy importante y numerosos atractivos para disfrutar”, señala.

En la ciudad, las “aguas confinadas” están en el espejo del puerto en la escollera norte, donde hay una zona exclusiva para buceo deportivo habilitada por Prefectura y tiene una profundidad de seis metros.

Allí es donde hacen su bautismo de buceo quienes no cuentan con brevet. «Son lindas inmersiones porque allí habitan siete especies de cangrejos, estrellas de mar, y el ícono del lugar, la colonia de hipocampos o caballitos de mar, una especie protegida que por supuesto no se puede capturar, solo sumergirse y disfrutarla”, detalla Carlos Brelles.

También se ven erizos, lenguados y cardúmenes de diferentes peces, dependiendo de la época del año.

¿Hay una mejor época para bucear? «No realmente, las condiciones son similares durante todo el año, y la visibilidad depende esencialmente del viento. Si sopla mucho viento sur, el mar está muy movido o entran muchos barcos, el agua es un poco menos transparente», responde Brelles.

El bautismo de buceo, para quienes recién se inicia, cuesta $ 8.000 por persona, y la salida demanda en total entre 2,5 y 3 horas. ¿Cuánto tiempo se permanece bajo el agua? «Eso depende mucho de cómo se sienta la persona, si está muy tensa o nerviosa o por el contrario, relajada y disfrutando. Puede durar 15 minutos o 40, cada caso es particular», aclara el especialista.

Aguas abiertas

Los iniciados, aquellos que ya cuenten con su brevet, o autorización de buceo, cuentan con distintos sitios para sumergirse en aguas abiertas;. En la primera restinga, Pescadores, a seis millas de la zona portuaria, hay cinco barcos hundidos «de naufragios reales, provocados por la restinga», dice Brelles. Algunos de ellos datan del año 1900, lo que motivó que se presentara un proyecto para que fueran declarados “Patrimonio Cultural”.

Más lejos se encuentra el parque submarino Cristo Rey, creado en 1981 a partir del hundimiento del barreminas Cristo Rey y ampliado en 2014 con el buque pesquero Kronomether, un barco ruso varado en el puerto de Mar del Plata tras la disolución de la Unión Soviética.

“Está proyectado hundir un tercero, el Symbad, y hay dos más en camino. Este sitio es muy atractivo porque bucear en un barco hundido está en el tope de gama, es como correr un Fórmula 1 para quienes gustan de las carreras”, compara el experto.

Otro sitio es el Banco del Medio, ocho millas hacia el sudeste y ubicado sobre un afloramiento del macizo de Tandilia, con cuevas que funcionan como refugio de vida marina y protegen la biodiversidad. El mismo afloramiento está en el Banco de Afuera, a nueve millas del puerto, con profundidades de entre 8 y 22 metros, en tanto hacia el noreste se encuentra el Banco Patria, un lugar más profundo, con placas de lajas montadas que forman cuevas 35 metros bajo la superficie.

A la hora de sugerir salidas, Brelles avisa que los bancos Del medio y De afuera son los más recomendables para brevetados sin experiencia; «Pescadores, pese a ser más cercano, no es tan recomendable porque hay más corrientes».

“A partir del hundimiento del Kronomether, trabajamos junto con la Universidad de Mar del Plata para registrar cuánto tarda en formarse la vida en esas condiciones. Y comprobamos que en seis meses el barco estaba tapizado de algas, y en el transcurso de un año y medio se había formado toda la cadena trófica que hay en las costas”, relata Brelles, quien se dedica a la actividad desde hace 22 años.

La Asociación Civil Thalassa está habilitada, además, para certificar buceo adaptado. “Hemos buceado con jóvenes que tienen síndrome de down y llevamos al fondo del mar a personas no videntes o con problemas motrices. Atravesamos experiencias increíbles que nos hicieron bien a todos, porque ellas y ellos se sienten libres en el agua”, cuenta el presidente de la institución.

Proyecto submarino por Malvinas

Con motivo del 40° aniversario de la guerra de Malvinas, la asociación, en conjunto con instituciones de Las Grutas, Madryn y Ushuaia, presentó el proyecto “Corredor Histórico Malvinas Argentinas”, que consiste en el hundimiento controlado de navíos de la Armada Argentina que participaron del conflicto armado y que se han dado de baja del servicio activo a la espera de su desmantelamiento.

El Proyecto Buceo prevé hundir barcos de la Armada que participaron en la Guerra de Malvinas y están por ser desmantelados..

“La idea es hundir un barco en cada localidad de la Argentina que tenga una importante actividad de buceo; Mar del Plata, Las Grutas, Puerto Madryn y Ushuaia, un proyecto federal para el que, precisa Brelles, se contactó a veteranos de guerra de la Armada, quienes manifestaron su acuerdo con el proyecto.

Para el evento se espera la concurrencia de 2.200 buzos provenientes de diferentes puntos del país.

Dónde informarse

IG: Thalassabuceo

FB: Thalassa.buceo

​mail: thalassa.buceo@gmail.com

