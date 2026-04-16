Compró una rifa de 100 euros y ganó un Picasso valuado en un millón

El ganador fue un ingeniero comercial de 59 años que participó en un sorteo organizado por Christie’s. Lo recaudado superó los 11 millones de euros y será destinado a financiar investigaciones sobre el Alzheimer.

Un hombre francés de 59 años se convirtió este martes en el inesperado ganador de una obra de Pablo Picasso, luego de participar en una rifa benéfica con un ticket de apenas 100 euros.

El premio fue el cuadro Tête de femme (Cabeza de mujer), valuado en alrededor de un millón de euros, aunque la recaudación total del sorteo superó los 11 millones, que serán destinados a proyectos de investigación sobre el Alzheimer.

El ganador fue Ari Hodara, ingeniero comercial, residente en el distrito XI de París. Según relató a medios franceses, al recibir la llamada con el anuncio creyó que se trataba de una broma. Recién cuando la comunicación se transformó en una videollamada comprendió que la noticia era real: el número que aparecía en pantalla, 94.715, coincidía con el ticket que había adquirido.

La iniciativa fue organizada por Christie’s y se presentó bajo el lema «Un Picasso por 100 euros», con una participación masiva: unas 120.000 personas compraron su entrada para competir por la obra.

Una rifa global con fines solidarios

El sorteo fue certificado ante escribano público y contó con la participación directa de Péri Cochin, productora y presentadora franco-libanesa que impulsó la idea y fue quien llamó personalmente al ganador desde la sede de la casa de subastas.

Del total recaudado, un millón de euros será destinado al pago de la obra a un precio preferencial a la galería propietaria del cuadro, Opera Gallery. El resto del dinero se canalizará hacia la Fondation Recherche Alzheimer, con el objetivo de financiar investigaciones vinculadas a esta enfermedad que afecta a unas 35 millones de personas en el mundo.

El presidente de la fundación, el doctor Olivier de Ladoucette, celebró el formato del evento y definió la propuesta como una «tómbola planetaria con un premio único».

El cuadro: un retrato cubista de Dora Maar

La obra ganadora, pintada en 1941, es una representación abstracta inspirada en Dora Maar, fotógrafa francesa y pareja de Picasso en esa época. De estilo cubista y tonos grises, mide aproximadamente 38 centímetros de alto por 25 de ancho y refleja el trazo característico del artista, con rasgos distorsionados y composición fragmentada.

El increíble recorrido de «Tête de femme»

El cuadro no solo tiene valor artístico, sino también histórico. Diez años después de pintarlo, Picasso lo donó al gobierno de Grecia como homenaje a la resistencia contra la ocupación nazi, dejando escrito en el reverso: «Para el pueblo griego, un homenaje de Picasso».

La obra fue exhibida en Atenas durante décadas, hasta que en 2012 fue robada en lo que en Grecia se conoció como «el robo del siglo», junto con otras piezas, tras el ingreso de ladrones por un balcón sin llave.

Recién en 2021, tras una investigación reactivada, la policía griega detuvo a un sospechoso que habría ocultado la pintura en una vivienda rural a las afueras de Atenas. Desde este martes, el destino final del cuadro parece haber cambiado definitivamente: ahora podría quedar en París, en manos de su nuevo propietario, Ari Hodara.

Una iniciativa que ya tuvo otros ganadores

Este fue el tercer sorteo benéfico de este tipo. En 2017, la rifa recaudó 10 millones de euros para reconstruir la ciudad libanesa de Tiro, y el premio fue para un joven estadounidense. En 2019, otra edición recaudó cinco millones para la ONG Care y el cuadro terminó en manos de una contadora italiana.

Esta vez, el objetivo será financiar cinco proyectos de investigación sobre Alzheimer, enfocados en genética, biomarcadores y nuevos tratamientos.

Fuente: Diario de Cultura

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